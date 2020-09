Comment le Search permet de gagner en performance et de fluidifier l'accès aux données

La data est incontestablement à la base des performances des entreprises et de leur transformation digitale. Dans ce contexte, son accès et sa bonne utilisation sont autant de points clés qui doivent être traités avec le plus grand soin. À cela s’ajoute une problématique de structuration et de prise en compte des nombreux formats existants. Une chose est sûre, nombre d’entreprises n’ont pas encore pris la mesure du potentiel de croissance que peut représenter une bonne utilisation de leurs données. Alors, comment faire ? À l’image de nos usages personnels, le moteur de recherche se positionne ainsi comme un véritable allié.

Agréger des informations multiples pour une vue unique

Parmi les spécificités liées à l’utilisation d’un moteur de recherche professionnel, la notion d’agrégation de données hétérogènes pour accéder à une information unifiée dans un espace unique est un point essentiel. En effet, dans de nombreux cas d’usage, il est fondamental de pouvoir fédérer précisément différentes données pour avoir une vision consolidée de tel ou tel sujet.

C’est notamment le cas pour les organisations comme les banques et les assurances qui manipulent de très nombreuses données clients. Il est donc essentiel de pouvoir y accéder simplement pour répondre efficacement aux besoins des clients et attentes des collaborateurs en charge de la gestion de leurs dossiers. Cela permet d’avoir une vue à 360° sur les clients et d’accéder à de nombreux bénéfices comme l’agrégation des données structurées et non structurées, une meilleure compréhension des besoins des clients, une identification de nouvelles opportunités de vente, une intégration des obligations réglementaires, etc. Fort de ces éléments, nombre de professionnels de l’assurance ont adopté cette approche.

Comment lancer son projet ?

Après avoir réalisé les phases d’audit et cadré ses attentes et ses besoins, il est utile de se poser la question de la solution à mettre en œuvre. En ce sens, de nombreux éditeurs se sont spécialisés sur ce sujet et proposent aujourd’hui des solutions professionnelles pour mener à bien les projets. Il est important de bien cartographier tous ces outils et de garder en tête que la notion d’expérience utilisateur est une composante centrale qui au-delà des fonctionnalités proposées par la solution permettra de garantir une réelle adhérence des utilisateurs. Attention également à intégrer la dimension métier dans son projet de search.

À l’heure de la transformation digitale, les dispositifs de search devraient donc continuer d’occuper une place de choix dans les stratégies de modernisation des entreprises. Au regard de ces éléments, seules les organisations qui sauront utiliser au mieux leurs données pourront rester compétitives et offrir une réelle qualité de service à leurs clients et à leurs collaborateurs.

Par Andrea Zerial, co-Associé chez Mind7 Consulting