Comment le digital permet de véhiculer la culture du savoir et de l'apprentissage

L'essor croissant du digital dans nos vies a profondément modifié notre manière d'accéder et de consommer de l'information. Dans ce contexte, les notions d'apprentissage et d'acquisition des compétences ne font pas exception et bénéficient également des nouvelles opportunités offertes par le numérique. Au regard de ces éléments, le digital s'invite dans les établissements scolaires et vient compléter les schémas d'enseignement traditionnels que nous connaissons.

Diffuser le savoir à grande échelle

On peut tout d'abord se réjouir de la simplicité d'accès aux différentes ressources permettant d'intégrer de nouvelles compétences et connaissances sur le web. À ce niveau, il convient tout de même de bien faire la différence entre les sources utilisées dont la qualité, voire la véracité dans certains cas, peut laisser à désirer. Dans ce contexte, il est intéressant de bien vérifier qui est à l'origine des contenus proposés (privilégier des initiatives communautaires ouvertes réalisées à l'initiative d'enseignants est un gage de qualité.) Ce point étant précisé, on remarque tout de même que nombre d'initiatives professionnelles et sérieuses ont permis de diffuser de l'information de qualité sous de nombreux formats : manuels scolaires interactifs, vidéos, etc. De nombreux cursus et contenus permettent désormais aux élèves d'intégrer des notions-clés pour acquérir des connaissances, approfondir des thèmes, voire réviser et valider leurs acquis.

Comment le digital a permis de créer de nouveaux modes de travail collaboratifs

Au-delà de la simplicité d'accès aux contenus, un autre point à prendre en compte tient aux usages offerts par le numérique, notamment en matière de collaboration. Ainsi, que ce soit en salle de classe ou à la maison, les élèves peuvent travailler dynamiquement, individuellement ou en groupe et interagir efficacement. Ils peuvent aussi mieux communiquer avec les enseignants qui bénéficient également de leur côté de nombreux apports : création de séquences pédagogiques sur mesure, statistiques sur le niveau des élèves, etc. Autant d'outils pratiques pour donner un nouvel élan à son mode d'enseignement.

Enfin, il faut aussi évoquer l'appétence des élèves pour les outils digitaux qui peuvent leur donner envie d'apprendre plus facilement. En ce sens, la notion de format et d'UX est fondamentale et se positionne comme un véritable levier de motivation et d'attractivité pour mieux apprendre.

Le digital, qu'il ne faut en aucun cas opposer au papier et au présentiel, se positionne donc comme un complément intéressant pour renforcer la notion d'acquisition de compétences dans le monde de l'éducation. Sa croissance devrait donc se poursuivre durablement au regard des éléments précédemment évoqués et de la volonté des pouvoirs publics de positionner le numérique comme une brique centrale au sein des nouveaux modes d'apprentissage dans les écoles, collèges et lycées.

Par Raphaël TAIEB, Directeur Associé du Livrescolaire.fr

