Comment le plan d'achat de FTX par Binance s'est déroulé en quelques jours

Voici les principaux développements dans la relation de longue date entre Binance et FTX :

* Décembre 2019 : Binance a investi un montant non divulgué dans FTX, qui était alors une bourse de produits dérivés, a rapporté CoinDesk. Binance a également acheté des positions longues en FTT, le jeton cryptographique natif de FTX.

* Juillet 2021 : Binance a annoncé qu'elle vendait sa participation dans FTX, a rapporté Fortune. Dans le cadre de cette sortie, Binance a reçu l'équivalent de 2,1 milliards de dollars en stablecoin de Binance et en FTT, selon le PDG de Binance, Changpeng Zhao.

* Le 2 novembre : le site d'actualités cryptographiques CoinDesk a fait état d'une fuite du bilan d'Alameda Research, la société de commerce cryptographique du PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, qui entretient des liens étroits avec FTX.

* Selon le rapport de CoinDesk, 3,66 milliards de dollars des 14,6 milliards de dollars d'actifs d'Alameda sont détenus dans des TTF "non verrouillés". Reuters n'a pas été en mesure de vérifier indépendamment l'exactitude du rapport ou l'origine de la fuite du bilan. Néanmoins, les investisseurs ont rapidement remarqué que les finances d'Alameda semblaient dépendre fortement du FTT, et que la valeur du FTT était à son tour fortement dépendante des achats de FTX, le plus grand acheteur du jeton.

* 6 novembre, 9:32 a.m. ET : Caroline Ellison, PDG d'Alameda, a déclaré dans un tweet que "l'info sur le bilan qui a circulé récemment" ne montrait qu'un sous-ensemble des entités d'Alameda. La société a plus de 10 milliards de dollars d'actifs qui ne sont pas reflétés dans le rapport de CoinDesk, a-t-elle dit.

* 6 novembre, 10h47 ET : L'inquiétude s'est intensifiée dimanche lorsque Zhao a tweeté que Binance allait liquider ses avoirs en FTT "en raison des récentes révélations qui ont été mises en lumière", bien qu'il n'ait pas précisé à quelles révélations il faisait référence ni combien de jetons Binance détenait.

* 7 novembre : Dans une série de tweets lundi, Bankman-Fried a affirmé qu'"un concurrent essaie de s'en prendre à nous avec de fausses rumeurs".

"FTX va bien. Les actifs vont bien", a-t-il déclaré.

Il a tagué Zhao dans un tweet ultérieur, disant "J'adorerais, @cz_binance, si nous pouvions travailler ensemble pour l'écosystème."

* 8 novembre : Dans les 72 heures précédant le mardi matin, FTX a vu environ 6 milliards de dollars de retraits, selon un message au personnel envoyé par Bankman-Fried qui a été vu par Reuters. Mardi matin également, Bankman-Fried a écrit que les retraits étaient effectivement en pause.

Peu après 11 heures ET, Bankman-Fried a tweeté que FTX était "parvenu à un accord sur une transaction stratégique avec Binance pour FTX.com", et que pendant que les équipes travaillaient à résorber l'arriéré des demandes de retrait, tous les actifs seraient couverts 1:1.

Zhao a tweeté qu'il y a "une importante crise de liquidité" chez FTX et que, afin de protéger les utilisateurs, Binance a signé une lettre d'intention non contraignante pour acquérir FTX.com, qui n'inclut pas l'entité américaine de FTX.