Les pays de l'Union européenne ont officiellement adopté mardi un plan visant à utiliser les bénéfices exceptionnels tirés des avoirs de la banque centrale russe gelés dans l'UE pour la défense de l'Ukraine. Ce plan est le premier d'une série de mesures que pourrait prendre le G7, le groupe des grandes nations occidentales, pour utiliser les quelque 300 milliards de dollars d'actifs de Moscou qui ont été immobilisés, mais il s'agit d'un précédent extrêmement complexe et controversé.

Voici ce qui a été fait et quelques-unes des autres idées envisagées :

SIPHONISATION DES PROCÉDURES L'initiative de l'UE de mardi exploite le fait que la plus grande partie des réserves russes - essentiellement des obligations et d'autres types de titres dans lesquels la banque centrale russe avait investi - est détenue par un dépositaire basé à Bruxelles appelé Euroclear.

L'accord prévoit que 90 % des recettes générées par les obligations iront à un fonds géré par l'UE pour l'aide militaire à l'Ukraine, les 10 % restants étant destinés à soutenir Kiev par d'autres moyens. L'UE s'attend à ce que les actifs rapportent environ 15 à 20 milliards d'euros (16 à 22 milliards de dollars) de bénéfices d'ici à 2027. L'Ukraine devrait recevoir la première tranche d'environ 3,5 milliards d'euros en juillet. Cette somme s'ajoutera au programme de soutien de 50 milliards d'euros mis en place par l'UE le 1er février. Certains restent toutefois prudents, notamment la Banque centrale européenne, qui a déclaré que toute saisie d'actifs russes ne devrait se faire qu'en concertation avec les autres puissances du G7. Ils veulent s'assurer que l'euro ne sera pas le seul à être affecté si d'autres pays, comme la Chine, commencent à rapatrier leurs réserves en guise de précaution contre leur gel. Certains juristes affirment également que, d'un point de vue juridique, il n'y a guère de différence entre le siphonnage des revenus des obligations et la saisie de la totalité des quelque 300 milliards de dollars. Il existe un risque que la Russie tente, par le biais d'une action en justice, de saisir les liquidités d'Euroclear dans les dépositaires de titres à Hong Kong, Dubaï et ailleurs. Cela pourrait potentiellement épuiser le capital d'Euroclear et nécessiter un énorme renflouement. Il est donc prévu de mettre de côté une partie de l'argent siphonné en guise de filet de sécurité.

PRET COLLATERALISE La semaine prochaine, Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain, fera pression sur ses homologues du G7 (Japon, Allemagne, France, Grande-Bretagne, Italie et Canada) pour que les intérêts perçus sur les avoirs russes gelés soient versés à l'Ukraine beaucoup plus rapidement. Les États-Unis souhaitent que les intérêts perçus sur les avoirs soient utilisés pour garantir une obligation ou un prêt qui permettrait à l'Ukraine de disposer d'environ 50 milliards de dollars, alors qu'elle est confrontée à la pression militaire croissante de la Russie dans l'est et le nord du pays. Le fait de "collatéraliser" les actifs russes pour obtenir des prêts au lieu de les saisir purement et simplement pourrait être plus acceptable pour certains pays européens et d'autres pays du monde. Daleep Singh, conseiller adjoint à la sécurité nationale des États-Unis et l'un des architectes de ce plan, a déclaré qu'il était conceptuellement possible de transférer 10, voire 30 ans de bénéfices futurs.

Selon des sources informées, l'objectif est de parvenir à une décision lors du sommet annuel des dirigeants du G7, qui se tiendra en Italie en juin.

CONFISCATION TOTALE Washington continue de soutenir l'idée de saisir l'intégralité des réserves russes immobilisées et de les remettre à l'Ukraine, tout en reconnaissant que d'autres pays devraient être impliqués, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Certains juristes de haut niveau affirment que cela est possible en vertu d'une doctrine de droit international connue sous le nom de "contre-mesures". Les actifs seraient alors vendus ou garantis et les recettes remises à l'Ukraine ou à son fonds de reconstruction spécifique. Les fonctionnaires européens craignent toutefois que cette mesure ne viole le droit international et n'ouvre la boîte de Pandore, la Russie contestant cette mesure devant les tribunaux. Les exemples précédents de telles saisies, comme celles des biens irakiens après l'invasion du Koweït par l'Irak en 1990, et des biens allemands après la Seconde Guerre mondiale, ont eu lieu après la fin de ces guerres, et non alors qu'elles faisaient encore rage, comme c'est le cas avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Même aux États-Unis, d'éminents spécialistes de la dette souveraine ont souligné que la loi sur les pouvoirs économiques en cas d'urgence internationale (IEEPA) n'autorise pas la confiscation pure et simple des biens russes gelés en l'absence d'un conflit armé réel entre les États-Unis et la Russie. Le FMI se méfie également. Le 21 mai, sa directrice générale, Kristalina Georgieva, a exhorté les pays du G7 à réfléchir "très attentivement" à l'utilisation qu'ils feront des avoirs russes.

OBLIGATIONS DE RÉPARATION Des "obligations de réparation" ont également été proposées comme moyen de contourner certains problèmes juridiques. L'Ukraine vendrait des titres qui seraient remboursés si - et seulement si - elle reçoit des réparations pour les dégâts causés par la guerre.

Les paiements d'intérêts pourraient également être cumulés et ne devenir payables que si Kiev reçoit des compensations. Les détenteurs d'obligations n'auraient pas de droit contractuel sur les réserves gelées du Kremlin. Mais étant donné qu'il est peu probable que la Russie paie de son plein gré, ces actifs constitueraient la source la plus probable d'argent pour les réparations.

Comme les réserves produisent des intérêts, elles pourraient être utilisées pour payer à la fois le principal des obligations et des coupons plus réguliers. Il s'agirait d'une procédure différente de la confiscation, car les actifs ne seraient transférés que si un mécanisme de compensation légitime décidait d'abord que des dommages étaient dus à l'Ukraine.

L'Ukraine disposerait d'un moyen de percevoir les dommages-intérêts accordés jusqu'à concurrence de la valeur des réserves. Elle pourrait donc émettre des obligations de réparation à hauteur de 300 à 350 milliards de dollars. Mais elle n'obtiendrait une telle somme que si les États-Unis, les gouvernements de l'UE et d'autres alliés étaient prêts à acheter ces titres.

PRÊT SYNDICAT L'idée de l'obligation a été approfondie par M. Singh, Lee Buchheit, expert juridique chevronné en matière de dette souveraine, et Hugo Dixon, commentateur en chef de Reuters.

Selon eux, l'Ukraine pourrait donner en gage sa créance sur la Russie à un syndicat de ses alliés en échange d'un prêt. Si Moscou refusait de payer les dommages et intérêts, les alliés pourraient alors utiliser les avoirs gelés de la Russie pour rembourser le prêt. La justification de cette démarche est le principe juridique largement reconnu selon lequel si un créancier contrôle les actifs d'un débiteur, il peut compenser ces actifs par une dette impayée. (Reportage de Marc Jones à Londres, Andrea Shalal à Washington et Andrew Gray à Bruxelles ; rédaction de Peter Graff)