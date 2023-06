Pour les fonds spéculatifs, le second semestre 2023 sera l'occasion de profiter de la façon dont l'inflation, les hausses de taux agressives et la décarbonisation façonnent l'économie.

Les principales banques centrales ont collectivement relevé leurs taux de plus de 3 750 points de base depuis septembre 2021, et si le rythme s'est ralenti, l'économie mondiale n'en a pas encore ressenti tous les effets.

Quatre fonds de premier plan ont partagé leurs idées en utilisant quatre classes d'actifs différentes pour tirer parti de cette incertitude.

Ces idées ne représentent pas des recommandations ou des positions de négociation, que les fonds spéculatifs ne peuvent pas révéler pour des raisons réglementaires.

1/ UBS O'CONNOR

* La plateforme Alternatives, avec à la fois des fonds alternatifs et des fonds de crédit, a été créée pour répondre aux besoins de la clientèle.

* Taille : 9,5 milliards de dollars

* Créé en 2000

* Principale activité : Acheter des obligations convertibles dites "cassées", ou des titres hybrides dont les actions se négocient en dessous du prix de conversion de l'option.

Casey Talbot, co-responsable des investissements d'UBS O'Connor Multi-strategy Alpha, a suggéré d'investir dans des obligations convertibles qui se négocient avec une décote.

Les entreprises ont profité de conditions de financement relativement plus faciles entre 2020 et début 2022 pour lever des fonds en émettant un type particulier d'obligations pouvant être converties en actions.

À l'époque, ces sociétés affichant des valorisations élevées et des coupons obligataires faibles ont émis des obligations convertibles à coupon faible ou nul.

"Avec l'évolution des taux et la correction des actions, ces obligations convertibles se négocient aujourd'hui à des prix en dollars extrêmement bas", a déclaré M. Talbot.

Elles peuvent offrir aux investisseurs un bon rendement si la société émettrice procède à des fusions-acquisitions ou si elle décide de racheter l'obligation pour tirer parti de la baisse du prix de sa dette.

2/ INDUS CAPITAL PARTNERS

* Société d'investissement centrée sur l'Asie et spécialisée dans les stratégies d'investissement en actions.

* Taille : 3,5 milliards de dollars

* Fondée en 2000

* Principaux métiers : Long entreprises japonaises bénéficiant de l'inflation B2B et de l'amélioration des salaires réels

Byron Gill, associé gérant et gestionnaire de portefeuille chez Indus Capital Partners, voit des opportunités dans les entreprises japonaises qui bénéficient de l'inflation interentreprises (B2B), où une entreprise répercute l'augmentation des coûts sur une autre.

Son fonds spéculatif a ajouté une exposition longue aux secteurs de l'industrie et des matériaux, aux entreprises qui sont équipées pour faire face à l'augmentation des coûts et augmenter leurs prix au-delà, tout en initiant des changements attendus depuis longtemps dans les pratiques de fixation des prix.

Howard Smith, gestionnaire du portefeuille d'Indus, a déclaré qu'il se concentrait sur l'identification des bénéficiaires de l'amélioration des salaires réels, tels que les détaillants et les restaurants nationaux.

Les salaires réels au Japon ont baissé pour le 13ème mois consécutif en avril, selon les dernières données.

3/ MAERLI CAPITAL

* Fonds spéculatif multi-stratégies

* Taille : 300 millions d'euros (327,96 millions de dollars)

* Fondé en 2022

* Principale activité : Achat d'or

Anastasia Tarasova, fondatrice de Maerli Capital, a déclaré que la faiblesse du dollar et la volatilité des perspectives de taux d'intérêt de la Réserve fédérale constituaient un bon moment pour s'intéresser aux métaux précieux.

Les banques centrales ont récemment reconstitué leurs réserves d'or à des niveaux historiques, a-t-elle ajouté.

Selon Mme Tarasova, l'or pourrait atteindre 1 950 à 2 000 dollars l'once d'ici à la fin de l'année 2023, ce qui représenterait un gain de plus de 5,5 % par rapport au cours actuel de 1 895 dollars.

Si les perspectives s'assombrissent et que l'or dépasse les 2 070 dollars, Mme Tarasova envisage une nouvelle hausse jusqu'à 2 090-2 100 dollars.

"Les conséquences géopolitiques du conflit en Ukraine ne sont pas encore claires, de sorte que la demande d'or en tant qu'actif de protection reste pertinente", a-t-elle ajouté.

4/ REDHEDGE ASSET MANAGEMENT

* Redhedge Synergy Total Return est un fonds spéculatif de crédit au sein du gestionnaire d'actifs.

* Taille : 380 millions de dollars d'actifs sous gestion

* Fondé en 2014

* Principales opérations : Obligations à long terme de qualité supérieure et obligations à court terme à haut rendement

Andrea Seminara, fondateur et CIO de Redhedge Asset Management, estime que les marchés obligataires sous-estiment l'importance de la Banque centrale européenne.

"Les gens sous-estiment le pourcentage de nouvelles obligations qu'ils achètent", a déclaré Seminara.

La BCE est en train de réduire ses avoirs obligataires, mais reste un grand détenteur d'obligations de la zone euro.

M. Seminara a ajouté qu'un énorme rallye boursier mené par des actions liées au boom de l'intelligence artificielle (IA) a contribué au resserrement de l'écart entre les obligations ayant des échéances similaires mais des notations de crédit différentes.

Si une récession frappe le prix des obligations à haut rendement, cela creusera l'écart entre les obligations de qualité supérieure et les obligations plus risquées, a-t-elle ajouté.

Mme Seminara a privilégié les positions longues sur les obligations de qualité et les positions courtes sur les obligations à haut rendement via les indices iTraxx Europe et iTraxx crossover.

(1 dollar = 0,9147 euro)