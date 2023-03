L'ère de la tokenisation

Gestion de la chaîne d’approvisionnement, immobilier, médias et divertissement, crédits carbone, digitalisation des processus financiers, protection des propriétés intellectuelles et des brevets, jeux en ligne, campagnes marketing… Les cas d’utilisation ne manquent pas dans la sphère NFT. Fin 2022, 39 des 100 plus grandes entreprises publiques par capitalisation boursière ont lancé au moins une initiative avec la technologie des NFT.

La finance traditionnelle embrasse les NFT



Malgré la hausse de l’inflation, d'un ralentissement économique mondial et de la faillite de plusieurs entreprises crypto, l'exposition des entreprises aux NFT a gagné en popularité en 2022. Le nombre de demandes de marque pour les NFT et les produits et services connexes est passé de 2 142 en 2021 à 6 855 en 2022 (en octobre), selon chiffres compilés par l'avocat agréé en marques Mike Kondoudis.

La plupart de ces demandes ont été effectuées avant les épisodes funestes de la cryptosphère : l’implosion de Terra Luna en mai 2022 et la chute de FTX en novembre de la même année. Autrement dit, l'intérêt a nettement ralenti au S2 2022. Avant cette date, des sociétés telles que Johnson and Johnson, Mastercard, UPS, Chevron, L'Oréal et American Express, ont déposé leurs demandes de marques liées à NFT.

Salesforce a lancé sa solution Salesforce NFT Cloud en phase pilote en juin 2022. En mai 2022, Samsung a lancé la plate-forme Samsung NFT, permettant aux utilisateurs d'acheter et de vendre des NFT directement depuis leurs téléviseurs Samsung.



Dans le même ordre d'idées, Mastercard a activé les achats NFT à l'aide de cartes Mastercard sur les places de marché, notamment Immutable X, The Sandbox, Nifty Gateway et Spring entre autres, en juin 2022. Visa a lancé le programme Visa Creator en mars 2022 pour aider artistes, musiciens et créateurs à intégrer les NFT à leurs entreprises.

Mais le deuxième semestre de l’année 2022 a tout de même suscité l'intérêt de géants tels que PayPal, LVMH, Walmart, Coca Cola, American Express ou encore Microsoft. Pour comprendre plus concrètement quel pourrait être un cas d’utilisation, nous allons regarder de plus près une initiative de Microsoft.

Des NFT dans la conformité pharmaceutique

Microsoft a annoncé en octobre dernier, noué un partenariat avec ServBlock, une startup irlandaise dont la mission est de construire "un avenir blockchain pour la biotechnologie". Concrètement, la startup utilise l'audit et la conformité basés sur la blockchain pour aider les fabricants de produits pharmaceutiques à garantir la qualité tout au long de leur chaîne d'approvisionnement. Au passage la société a reçu un financement de l’Union européenne pour construire un “système d’échange de données pour la fabrication pharmaceutique”.



Mais alors quels sont les enjeux ?

Selon le rapport de 2021 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les principaux pays d'où proviennent les produits pharmaceutiques frauduleux sont la Chine, Hong Kong, Singapour et l'Inde. Globalement, le marché est estimé entre 65 et 200 milliards de dollars chaque année, ce qui en fait un marché très lucratif.

Les chercheurs Dara Sinclair, Hossain Shahriar et Chi Zhang ont publié un article de recherchequi met en exergue les problèmes actuels de la chaîne d'approvisionnement dans l’industrie pharmaceutique. Pour faire simple et résumé, sauf si vous avez eu le courage de lire l’entièreté de leurs travaux, les médicaments contrefaits sont produits en dehors du système de fabrication pharmaceutique légitime et, par conséquent, sont frauduleux. Étant donné que les médicaments contrefaits ressemblent aux médicaments originaux, ils peuvent être difficiles à détecter.

Naturellement, ils ne parviennent souvent pas à traiter efficacement la maladie ou l'affection pour laquelle ils ont été conçus, ou ils peuvent contenir des ingrédients nocifs et parfois toxiques.

Ces dernières années, la production de médicaments contrefaits a été une industrie en pleine croissance, et les médicaments contrefaits entraînent environ 100 000 à 1 000 000 de décès par an. D'un autre côté, les médicaments contrefaits affectent la réputation et les revenus des fabricants de médicaments légitimes, mais il est également urgent d'empêcher les contrefaçons d'entrer sur le marché pour protéger les patients. Les propriétés d'immuabilité et de transparence de la blockchain pourraient aider à résoudre ce problème.

Comment résoudre le problème ? ServBlock tokenize au format numérique des certificats papiers adossés à des médicaments pour suivre en toute transparence la chaîne d’approvisionnement et évincer le risque de contrefaçon. Plus concrètement, chaque processus métier est signé par les participants, stocké puis partagé via une blockchain qui montre la propriété des actifs depuis leur création. Chaque processus commercial est partagé entre les participants commerciaux, garantissant ainsi la traçabilité à chaque arrêt.