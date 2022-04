Comment les grandes banques américaines entrent-elles sur le terrain des cryptomonnaies ?

Services de dépôt

La Bank of New York Mellon a annoncé en février 2021 qu'elle allait détenir, transférer et émettre des Bitcoins pour des clients de gestion d'actifs, l'une des premières annonces de ce type pour une grande banque de Wall Street. Le lancement est prévu dans le courant de l'année. Les clients pourront stocker le Bitcoin et l'Ether, les deux plus grandes cryptomonnaies, dans les portefeuilles de cryptos de BNY Mellon, qui seront créés en partenariat avec la société d'infrastructure de cryptomonnaies Fireblocks.

US Bancorp a mis en place en octobre des services de conservation de Bitcoins et la société Bitcoin NYDIG agit en tant que sous-dépositaire pour la banque. Ces services sont destinés aux gestionnaires d'investissements institutionnels disposant de fonds privés.

En mars, State Street a fait part de son intention de proposer des services de conservation de cryptomonnaies en partenariat avec la plateforme Copper.co, tout en précisant que cette offre était soumise à l'approbation des autorités réglementaires.

Pendant ce temps, la Deutsche Bank a discrètement révélé des plans pour développer un service de détention et de négociation de crypto-monnaies pour les investisseurs institutionnels dans un rapport 2020 publié par le Forum économique mondial, ajoutant qu'elle avait déjà réalisé une démonstration de faisabilité.

Toujours en 2020, BNP Paribas a réalisé une preuve de concept avec le fournisseur de portefeuille de cryptomonnaies Curv pour développer une méthode sécurisée de transfert de titres tokenisés. Elle a déclaré que ce développement était une étape vers la création d'une solution de garde intégrée pour les actifs traditionnels et numériques.

Deutsche Bank et BNP Paribas n'ont pas fourni de mise à jour sur ces projets lorsqu'elles ont été contactées par Reuters.

Gestion de patrimoine

Une série de grandes banques ont commencé à offrir une exposition aux cryptomonnaies aux clients de la gestion de patrimoine en 2021, Morgan Stanley étant en tête du peloton. CNBC a rapporté en mars que Morgan Stanley permettait l'accès à trois fonds en Bitcoins pour les clients détenant au moins 2 millions de dollars d'actifs dans la banque.

En juillet, JPMorgan Chase a autorisé ses conseillers financiers à accepter les ordres d'achat et de vente de ses clients de gestion de patrimoine pour cinq produits en cryptomonnaies, selon Business Insider.

Wells Fargo a également commencé à offrir à ses clients fortunés une exposition aux cryptomonnaies au cours de l'été 2021, tout comme State Street.

JP Morgan et Wells Fargo ont tous deux enregistré des fonds Bitcoin privés en partenariat avec NYDIG en août.

L'unité de gestion de patrimoine de Citigroup Inc a créé un groupe d'actifs numériques en juin pour faciliter les investissements dans les cryptomonnaies, les stablecoins, les jetons non fongibles et les monnaies numériques des banques centrales, selon les médias.

En mars de cette année, des documents réglementaires ont révélé que Goldman Sachs offrait aux clients fortunés l'accès à un fonds en Ethereum par le biais de la société de crypto Galaxy Digital.

Trading

En mars 2021, Goldman a redémarré son bureau de négociation de cryptomonnaies après l'avoir mis en veilleuse en 2019. Cette équipe, qui fait partie de la division Global Markets de la banque, traite des contrats à terme sur Bitcoin et des contrats à terme non livrables, un produit dérivé qui permet aux clients de la banque de se prononcer sur le prix futur du Bitcoin.

En mars de cette année, Goldman Sachs a franchi une étape supplémentaire et est devenue la première grande banque américaine à effectuer un commerce de cryptomonnaies de gré à gré en partenariat avec Galaxy Digital, un gestionnaire d'actifs axé sur les crypto.

En juillet 2021, Bank of America a donné son feu vert à la négociation de contrats à terme sur Bitcoin pour certains clients dans le cadre d'un partenariat avec CME Group Inc, selon un rapport de CoinDesk. Bank of America a refusé de commenter le rapport, mais a déclaré dans un communiqué qu'elle "envisageait actuellement des stratégies liées aux cryptomonnaies et autres actifs numériques."

Citigroup a déclaré en août dernier que la banque envisageait d'offrir des transactions à terme de Bitcoin pour certains clients institutionnels, bien que les médias aient déclaré que la banque attendait l'approbation réglementaire. Citi n'a pas fait de commentaire immédiat. L'IFR a rapporté en décembre que Citi avait récemment compensé sa première transaction à terme sur Bitcoin par le biais du CME Group.

PNC Financial Services Group attend également le feu vert des régulateurs pour permettre à ses clients de négocier des cryptomonnaies.

Recherche

Bank of America a lancé en octobre une unité de recherche sur les actifs numériques pour ses clients.

Morgan Stanley a créé une nouvelle division de recherche sur les cryptos en septembre, en reconnaissance, selon la banque, de "l'importance croissante des cryptomonnaies... sur les marchés mondiaux".

En novembre, Citigroup a déclaré qu'elle cherchait à créer cette année 100 nouveaux postes axés sur les actifs numériques, y compris la blockchain et les monnaies numériques, au sein de sa division institutionnelle.