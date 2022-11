Comment les midterms américains pourraient se répercuter sur le marché boursier

Les républicains ont repris du poil de la bête dans les sondages et les marchés de paris et les analystes voient un gouvernement divisé - le GOP remportant la Chambre des représentants et peut-être le Sénat - comme l'issue probable, ce qui pourrait entraver le programme du président démocrate Joe Biden.

Les traders semblent également pencher en faveur d'une victoire des Républicains : un panier d'actions et d'autres actifs suivis par la société de conseil Strategas, qui devraient bien se comporter après une victoire des Républicains, a surperformé un portefeuille démocrate équivalent, indiquant une probabilité d'environ 70 % que les Républicains remportent la Chambre et le Sénat.

Un gouvernement divisé pourrait entraîner une paralysie politique qui empêcherait les changements politiques majeurs, un résultat que les investisseurs considèrent comme favorable aux actions. Quel que soit le vainqueur, les élections de mi-mandat passées ont inauguré une période de performance positive du marché, ce dont les investisseurs se réjouiraient après une année au cours de laquelle le S&P 500 a baissé de près de 21 %.

Toutefois, un gouvernement divisé pourrait également ouvrir la voie à des affrontements partisans sur le relèvement de la limite de la dette fédérale, ce qui pourrait faire craindre un défaut de paiement de la part des États-Unis.

Voici quelques domaines du marché boursier qui seront en ligne de mire lorsque les Américains se rendront aux urnes :

DÉFENSE

Les dépenses de défense devraient augmenter indépendamment de la manière dont le vote de mardi se déroule, étant donné les tensions géopolitiques telles que le conflit en Ukraine. Mais un balayage républicain ouvre la voie à une augmentation "significative" des dépenses, selon UBS Global Wealth Management, contre une augmentation "modérée" si les démocrates conservent une ou deux chambres du Congrès.

Le résultat met l'accent sur les actions des entrepreneurs de la défense, tels que Lockheed Martin ou Raytheon Technologies. L'indice S&P 500 de l'aérospatiale et de la défense est en hausse de près de 10 % cette année.

ENERGIE

Les actions du secteur de l'énergie ont connu une année exceptionnelle, le secteur de l'énergie du S&P 500 ayant augmenté de plus de 60 % jusqu'à présent en 2022, alors que l'indice général a chuté d'environ 21 %.Les politiques visant à encourager une plus grande production d'énergie aux États-Unis pourraient résulter du contrôle républicain de la Chambre et du Sénat, selon les analystes de Citi.

Si une telle législation pourrait être favorable aux sociétés d'exploration pétrolière, elle pourrait peser sur les actions en faisant pression sur les prix du pétrole, ont écrit les analystes de Citi.

Les avantages plus directs d'une réglementation favorable à l'industrie pourraient se répercuter sur les actions des sociétés de pipelines, telles que Williams Cos, selon Strategas.

ÉNERGIE PROPRE

Avec la montée en puissance des Républicains, toute baisse des actions de l'énergie solaire et d'autres énergies alternatives est peut-être déjà prise en compte, mais une victoire surprise des Démocrates pourrait faire grimper le secteur. L'Invesco Solar ETF est en baisse d'environ 6 % cette année.

La législation favorisant l'"énergie propre", y compris les crédits d'impôt et les investissements, pourrait bénéficier d'un soutien si les démocrates gardent le contrôle du Congrès, selon State Street Global Advisors.

SANTÉ

Les valeurs pharmaceutiques et biotechnologiques pourraient bénéficier d'une victoire des Républicains, après que les Démocrates aient récemment fait passer une loi visant à faire baisser les prix des médicaments sur ordonnance. Les actions pharmaceutiques et biotechnologiques dans leur ensemble ont évolué dans la direction opposée aux cotes de paris favorisant un balayage démocrate, selon les analystes de Goldman Sachs.

Le secteur des soins de santé du S&P 500 est en baisse de quelque 7 % en 2022, tandis que l'indice pharmaceutique du S&P 500 est en hausse d'environ 1 %.

SÉCURITÉ

Un Congrès républicain ferait de la sécurité des frontières une "question de premier ordre", selon Strategas.

Alors que les prisons privées telles que CoreCivic et Geo Group sont confrontées à "un flux constant de titres négatifs" pendant l'administration Biden, "les risques restants en matière de politique fédérale se dissiperont largement dans un scénario de gouvernement divisé", a déclaré BTIG dans un rapport.

CoreCivic est en hausse d'environ 12% cette année, tandis que Geo Group est en hausse d'environ 15%.

CANNABIS

Les actions de cannabis telles que Canopy Growth ont tendance à évoluer en fonction des titres réglementaires, y compris les perspectives d'efforts de légalisation. Les chances d'une législation plus favorable au cannabis augmentent avec une majorité démocrate, selon Strategas.

L'AdvisorShares Pure US Cannabis ETF est en baisse de plus de 55% cette année.

BIG TECH

Il n'est pas certain que la réforme des mégacapitales technologiques bénéficie d'un soutien bipartisan, selon les analystes de Citi. Par conséquent, la victoire des Républicains à la Chambre ou au Sénat "signifie probablement une paralysie législative, ce qui implique un positif progressif pour la catégorie", ont-ils déclaré.

L'indice Nasdaq 100, à forte composante technologique, a chuté d'environ un tiers cette année.