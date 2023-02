Comment les sanctions ont compliqué les opérations bancaires quotidiennes des Russes

Pour la majorité, qui effectue ses opérations bancaires en roubles auprès d'énormes créanciers de détail, comme la Sberbank, la réponse est : pas grand-chose.

"Pour moi, rien n'a changé du tout", a déclaré Viatcheslav Fatikhovich, chauffeur de taxi dans la ville ouralienne d'Ekaterinbourg.

"La seule chose est que les clients paient moins par carte et plus souvent en espèces", a-t-il ajouté.

Les autorités monétaires russes ont réussi à éviter une ruée sur les banques en contrôlant les capitaux, et l'offre de roubles est restée abondante. Les longues files d'attente aux distributeurs automatiques de billets lors de la ruée vers l'argent liquide du début du printemps appartiennent désormais au passé.

Cependant, pour ceux qui voyagent à l'étranger, qui veulent y transférer de l'argent ou qui détiennent des devises ou des titres étrangers, la vie est devenue plus compliquée après que les principales banques russes ont été effectivement expulsées du réseau mondial de paiements SWIFT.

LES DEVISES ÉTRANGÈRES SE TARISSENT

Les personnes possédant des comptes en devises étrangères n'ont été autorisées à retirer que 10 000 $ si l'argent est arrivé sur leur compte avant l'imposition des restrictions le 9 mars. Ceux qui ont déposé des devises fortes après la date limite ne peuvent retirer que des roubles.

Personne ne peut dire combien de devises fortes sont restées bloquées en dehors du système bancaire, car certains se sont précipités pour se débarrasser des roubles et ont retiré leurs dépôts en devises fortes, craignant que les restrictions imminentes ne les coupent complètement.

Une employée de commerce de détail, qui a demandé à ne pas être identifiée, a déclaré que le souvenir de la course folle à l'argent l'a poussée, jusqu'à ce jour, à s'assurer qu'elle avait suffisamment d'argent liquide à portée de main.

"J'ai passé des heures dans ma voiture à rouler entre les banques où les gens retiraient non seulement des dollars, mais aussi des roubles", a-t-elle dit.

LES LIGNES DE VIE RUSSES ET CHINOISES

La suspension des opérations russes par Visa et Mastercard signifiait également que les cartes émises dans ce pays ne fonctionnaient plus à l'étranger, ce qui a provoqué une ruée vers l'alternative russe, les cartes Mir.

Danil Usikov, un entrepreneur de 45 ans, qui est basé en Biélorussie et s'y trouvait lorsque les cartes russes ont cessé de fonctionner, a déclaré qu'il avait suffisamment de liquidités pour ne pas paniquer.

"Mais le problème devait être résolu et j'ai pris l'avion pour Moscou, j'ai ouvert une carte Mir, je suis retourné en Biélorussie et j'ai pu tout payer."

Pourtant, Mir, qui signifie "monde" ou "paix" en russe, est confrontée à des vents contraires à l'étranger, certains pays "amis" - ceux qui n'ont pas sanctionné la Russie - comme la Turquie restreignant l'accès.

L'ancien journaliste Andrey a déclaré que l'UnionPay de Chine était sa bouée de sauvetage.

"J'ai rapidement ouvert trois cartes UnionPay dans différentes banques russes", a déclaré Andrey, qui travaille désormais hors de Russie. "De plus, je suis allé au Kazakhstan pour y obtenir une MasterCard, qui s'est avérée précieuse l'année dernière."

SAC KFC

De nombreux Russes qui se sont installés à l'étranger, inquiets de représailles pour leurs opinions politiques ou craignant d'être appelés à combattre dans le conflit, ont également dû trouver comment sortir de l'argent de Russie.

Si certaines banques peuvent encore accéder à SWIFT et traiter les transferts transfrontaliers, les commissions et les frais ont augmenté, poussant les gens vers des alternatives, comme les cryptomonnaies.

Par exemple, les utilisateurs de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde, peuvent transférer des roubles via le "stablecoin" Tether arrimé au dollar américain.

D'autres moyens d'extraire de l'argent liquide de Russie sont plus aventureux.

Un professionnel des services financiers, qui a quitté Moscou peu après le début du conflit et a requis l'anonymat, a demandé à un ami de retirer des millions de roubles de ses comptes russes et de rencontrer un homme à Moscou.

La transaction, entièrement basée sur la confiance, s'est terminée trois heures plus tard lorsqu'une femme est arrivée dans sa chambre d'hôtel à Dubaï avec environ 50 000 dollars dans un sac en papier KFC.

AMICAL MAIS COMPLIQUÉ

Les milliers de Russes qui ont afflué à Dubaï ont constaté que, même s'il s'agit d'une destination "amicale", y ouvrir un compte bancaire était tout sauf simple, surtout sans pièce d'identité émiratie.

"C'est possible, mais le processus de vérification prend un à trois mois, et le résultat n'est pas toujours prévisible", a déclaré Inna, utilisatrice de Telegram, sur un canal pour les Russes appelé "Hi Dubai", à propos de l'ouverture d'un compte sans pièce d'identité locale.

Alors que l'Occident a interdit les transactions avec la banque centrale de Russie et que le gel de quelque 300 milliards de dollars de ses actifs à l'étranger a limité sa capacité à défendre le rouble, les particuliers ont également été touchés par les restrictions. Plus de 5 millions d'investisseurs particuliers en Russie ont vu leurs avoirs en actions étrangères gelés pour plus de 320 milliards de roubles (4,28 milliards de dollars), selon les estimations de la banque centrale.

"Nous avons perdu nos actifs après le 24 février 2022 et encore aujourd'hui - les actifs sont gelés et ils le restent", a déclaré l'investisseur Svetlana Mavrinskaya.

Un autre investisseur, Yulia Zykova a déclaré : "Ni la banque centrale, ni les courtiers ne font quoi que ce soit dans l'intérêt des investisseurs russes."

La Banque de Russie affirme qu'elle travaille à débloquer les avoirs des investisseurs individuels. Pourtant, pour la plupart des Russes, comme Fatikhovich, le chauffeur de taxi, ces préoccupations sont étrangères.

"Je vais en vacances chez ma mère à la campagne, pas à l'étranger", dit-il. "J'ai vu des dollars bien sûr, mais je n'en ai jamais tenu dans mes mains".

(1 $ = 74,7000 roubles)