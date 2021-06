Bourse de Paris : Comment passer l'été au chaud ?

Je n'irai pas jusqu'à dire que le retour d'une certaine nervosité sur les marchés financiers est une bonne nouvelle, mais enfin il faut quand même rappeler de temps en temps aux investisseurs que les progressions haussières parfaitement linéaires sont historiquement l'exception plutôt que la norme. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit : les marchés boursiers affichent effectivement une progression continue sur les longues durées. Plus le pas de temps est long, plus les petites aspérités ont tendance à disparaître. Il ne reste alors plus qu'une ligne haussière entrecoupée des creux des grosses crises. Mais à court terme c'est un peu différent, même si depuis le début de l'année 2021, la hausse est continue. Sur le CAC40, toutes les phases de correction ont duré au plus trois séances consécutives (fin février, mi-mars et mi-mai). Pour les amateurs de statistiques (j'étais mal réveillé mais j'ai compté), il y a eu 43 jours de baisse et 77 de hausse sur les 120 séances écoulées, soit 64,2% de séances positives.

Le postulat de base reste que la croissance économique est forte et permet aux entreprises de laisser derrière elles l'épisode du coronavirus. Je l'écris souvent mais ce que les marchés exècrent le plus, ce sont les événements imprévus ou trop brutaux. Ce sont eux qui créent les déséquilibres et provoquent les réactions en chaîne en réintroduisant des comportements moins rationnels sur les marchés. Quand les changements ont lieu à un rythme prévisible, les investisseurs ont le temps de s'adapter. Quand la banque centrale américaine siffle la fin de la phase ultra-accommodante et balise le chemin vers une politique plus sobre, elle crée des remous mais personne n'est pris par surprise. Surtout quand le balisage est mis en place deux ans en avance.

Je n'ai pas fait de point covid depuis des semaines dans cette chronique. Comme une grande partie de la population, la pandémie s'est éloignée peu à peu de mon quotidien. Mais une certaine recrudescence liée au variant delta me donne l'occasion de rappeler que le virus est toujours là et que cela reste un puissant vecteur de déstabilisation économique. Pas dans l'immédiat, mais à la rentrée. Point covid donc ce matin. Les données publiées par Our World in Data nous apprennent que 22,2% de la population mondiale a reçu au moins une dose de vaccin, un taux qui atteint seulement 0,9% des habitants des pays pauvres. Le Canada, Israël et le Royaume-Uni revendiquent autour de 65% de vaccinés à une dose. Les Etats-Unis, l'Italie et l'Allemagne sont à un peu plus de 50% et la France à un peu moins de 50%. Dans l'UE, le taux de vaccination moyen à une dose est de 48%. Il est de 41% en Amérique du Nord et de 22% en Asie. Beaucoup de pays occidentaux sont désormais confrontés au ralentissement de la vaccination et à un certain relâchement face à un quotidien moins anxiogène. Compte tenu de ces chiffres, il n'est pas inenvisageable que la pandémie nous joue encore des tours. C'est en tout cas un facteur de risque que les investisseurs ne doivent pas oublier trop vite, malgré le short, les bouteilles de rosé et les soirées entre amis.

La séance du jour sera dominée au niveau macroéconomique par la publication de l'indice du climat des affaires en Allemagne et par la décision de la banque d'Angleterre sur ses taux. Le tout complété par les commandes de biens durables et les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis, où l'on prendra aussi connaissance de la 3e et dernière estimation du PIB du T1.

Le CAC40 démarre la séance en hausse de 0,48% à 6582 points.

Les temps forts économiques du jour

L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne (10h00) et la décision de la Banque d'Angleterre sur ses taux (13h00) vont précéder à 14h30 la dernière estimation du PIB américain du T1, les commandes de biens durables de mai et les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis.

La paire euro / dollar reste ancrée autour des 1,1920. L'or stagne à 1775 USD l'once. Pas beaucoup plus de mouvements ce matin sur le pétrole, avec un Brent à 75,26 USD le baril et un WTI qui se négocie 73,14 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans est stable à 1,49%. Le Bitcoin reperd un peu d'altitude à 32 500 USD.

Les principaux changements de recommandations

Beazley : Berenberg passe d'acheter à conserver en visant 410 GBp.

BP Plc : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 360 GBp.

Cineworld : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 70 à 85 GBp.

Coface : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 12,40 EUR.

Credit Suisse : Berenberg passe de conserver à acheter en visant 11 CHF.

Davide Campari : Citigroup passe de vendre à neutre en visant 11,50 EUR.

Ebro Foods : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance en visant 22,70 EUR.

EssilorLuxottica : Jefferies reste à conserver avec un objectif relevé de 130 à 140 EUR.

GlaxoSmithKline : Deutsche Bank passe de vendre à conserver en visant 1350 GBp.

Helvetia : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit à 98 CHF.

Kerry : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 127 à 130 EUR.

Kingspan : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 90 à 100 EUR.

Lindt : UBS relève son objectif de cours de 100 000 à 106 000 CHF.

Linea Directa Aseguradora : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 2,08 EUR.

Pernod Ricard : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 196 à 206 EUR.

Pirelli : Goldman Sachs passe de neutre à vendre en visant 4,70 EUR.

Siemens Energy : DZ Bank démarre le suivi à l'achat en visant 32 EUR.

Talanx : Berenberg passe de conserver à acheter en visant 44,50 EUR.

ThyssenKrupp : LBBW passe de vendre à conserver en visant 9 EUR.

Viscofan : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance en visant 66,85 EUR.

En France

Annonces importantes

Carrefour songe à céder certaines de ses filiales à l'étranger, mais rien n'a encore été tranché, notamment sur les divisions en Pologne et à Taiwan (Challenges avait évoqué hier la vente de ces deux actifs).

L'Oréal annonce la création d'une nouvelle Zone Europe dirigée par Vianney Derville.

Alstom fournira une nouvelle technologie de signalisation pour le Metromover de Miami, en Floride.

STMicroelectronics accueille Tower Semiconductor dans l’usine 300 mm de composants analogiques et de puissance en cours de construction en Italie.

Le Consortium Carbios, L'Oréal, Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory a produit des échantillons de bouteilles de qualité alimentaire en utilisant un procédé révolutionnaire de recyclage enzymatique.

Orange a émis 1,5 Md€ d'obligations à 5 et 13 ans avec des coupons respectifs de 0 et 0,75%.

Schneider Electric intègre Wallix Inside à sa nouvelle gamme de "edge box" Harmony P6 pour la cybersécurité des infrastructures industrielles.

Klépierre annule 4,5 millions de ses propres actions.

Quadient signe un accord pour la cession de son activité de systèmes d'emballage automatique à Standard Investment.

Casino s'allie à Belive.ai pour déployer une nouvelle solution d'intelligence artificielle en magasin.

Hachette Livre (Lagardère) s'associe à Randolph, distributeur et éditeur de jeux de société canadien, pour le développement d'Hachette Boardgames en Amérique du Nord.

Esso annonce le départ à la retraite de son président, Antoine du Guerny et la nomination de son successeur, Charles Amyot.

Icade Santé acquiert quatre établissements en France.

Argan étend sa plateforme logistique de Croissy-Beaubourg.

Europcar Mobility Group confirme la réception d'une marque d'intérêt pour un rachat au prix de 0,44 EUR par action, repoussée car trop faible. Mais la porte n'est pas fermée. Aux dernières rumeurs, le prétendant serait un consortium emmené par Volkswagen.

Des discussions pourraient se tenir, que la Société n’a pas l’intention de commenter, sauf obligation légale.

Akka remporte un gros contrat dans les télécoms.

Le SPAC DEE Tech fait son entrée sur le marché parisien.

Enertime annonce la mise en service d'une première turbine ORC de 1 MW basée sur sa technologie par son licencié chinois Beijing Huasheng ORC Technology en Chine.

Oncodesign va mener des études précliniques additionnelles sur RIPK2, décalant ainsi la phase I de 2021 vers 2022.

Nicox présentera les résultats de sa phase II avec NCX470 dans le glaucome lors du World Glaucoma E-Congress en fin de mois.

Genfit publiera de nouvelles données sur NIS4 dans la NASH à l'International Liver Congress.

Hydrogène de France réussit son IPO à Paris, à 31,05 EUR l'action.

Lucibel lance un nouveau masque de beauté.

Synergie monte de 66 à 100% de DCS Easywire.

3,3 M€ ont été investis en financement participatif pour les deux unités de cogénération de La Française de l'Energie à Avion.

Oeneo et Nature & Logis ont publié leurs comptes et/ou leurs perspectives.

Dans le monde

Annonces importantes