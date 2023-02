Comment payer le prix fort de votre liste de choses à faire au cours de votre vie ?

Ce professionnel des relations publiques de 36 ans a l'occasion de rayer quelque chose de sa liste de souhaits : Voir son groupe préféré, Metallica, jouer en direct.

Un problème : ils ne viendront pas dans sa ville de Jérusalem, alors il envisage de se rendre à Paris pour les voir le 17 mai. Il estime que le coût de son rêve sera d'environ 1 700 $.

"C'est un prix assez élevé", soupire Morgenstern. "Mais ils sont de loin mon groupe préféré et m'ont inspiré à prendre la guitare moi-même. J'espère que je pourrai économiser suffisamment d'argent d'ici là."

Morgenstern n'est pas le seul à se débattre avec le coût élevé de sa liste de choses à faire. Il suffit de regarder vos timelines de médias sociaux en ce moment, et il y a tout un tas d'agonie financière en cours.

Qu'il s'agisse de billets pour Beyonce, de week-ends de Super Bowl ou de vacances de rêve après des années de restrictions COVID, nos listes de choses à faire ont un prix élevé qui semble augmenter chaque année.

Ce qui soulève la question : Jusqu'à quel point est-ce trop ?

La plupart des gens s'attendent à ce qu'on leur dise : "Pas de billets pour Beyonce, pas de vacances de rêve, économisez tout jusqu'à 95 ans", déclare Ramit Sethi, auteur à succès et animateur du podcast "I Will Teach You To Be Rich". "Mais je ne crois pas à cela. Je veux que vous dépensiez de manière extravagante pour les choses que vous aimez - et que vous réduisiez impitoyablement les coûts pour tout le reste."

Une enquête a même fixé un montant en dollars pour les articles de la bucket-list : 3 081 $. C'est le montant maximum moyen dont nous sommes prêts à nous séparer pour réaliser un rêve de longue date, selon une enquête réalisée par l'opérateur de communautés de seniors Provision Living. Et 57% des gens disent que les finances sont la raison pour laquelle nous n'avons pas été en mesure de cocher ces articles.

Alors comment financer nos listes de choses à faire, sans être totalement irresponsables ? Quelques conseils :

CRÉEZ UN FONDS SPÉCIAL

Le danger d'un énorme coût de la bucket list est qu'il peut gâcher d'autres domaines de votre vie financière - comme gruger les fonds d'urgence, empêcher l'épargne retraite et charger les soldes des cartes de crédit.

Une solution à ce problème consiste à épargner pour l'article de votre liste de choses à faire dans un compte séparé. Si vous vous fixez un objectif et que la somme est cloisonnée, vous pouvez garder intactes les priorités financières.

"J'aime l'idée de créer un compte d'épargne dédié aux grands objectifs", dit Sethi. "Si vous voulez être au premier rang de votre concert préféré, mettez de l'argent sur un compte dédié tous les mois, et vous savez avec certitude que cela va se produire."

ÉTOFFER LA LISTE

Oui, les voyages occupent la première place de la plupart des listes de choses à faire avant de mourir. Mais il y a peut-être d'autres éléments sur la liste qui ne coûtent pas un bras et une jambe.

Lorsque la Stanford Medicine a interrogé des personnes dans le cadre de son "Bucket List Research Project", les autres réponses les plus fréquentes étaient les suivantes : atteindre un objectif personnel (78,3 % des personnes), passer du temps de qualité avec ses amis et sa famille (16,7 %) et atteindre la stabilité financière (16,1 %).

Envisagez donc des options moins coûteuses, du moins jusqu'à ce que vous puissiez vous offrir quelque chose de plus grand.

"Il y a un élément que je vois sur les listes d'objectifs qui devient en fait moins cher : l'éducation", déclare Brandon Welch, conseiller en investissement à La Mesa, en Californie. "De nombreux clients retraités estiment enfin avoir le temps d'investir dans l'apprentissage d'une nouvelle compétence, la pratique d'un instrument ou l'exploration d'un nouveau passe-temps."

SOYEZ CRÉATIF

La planificatrice financière Marguerita Cheng de Potomac, dans le Maryland, aide ses clients à payer leur liste de choses à faire en sortant des sentiers battus.

"L'objectif d'un de mes clients était de jouer sur le plus grand nombre possible de parcours du circuit PGA. Lui et sa femme l'ont réalisé en faisant du bénévolat pour la PGA", explique Cheng.

Un autre client voulait vraiment voir le monde et explorer les Caraïbes, l'Amérique centrale, l'Amérique latine et l'Afrique.

"Comme il est pharmacien à la retraite, il s'est porté volontaire pour des missions médicales", ajoute Cheng.

À proprement parler, ce n'est peut-être pas la décision financière la plus sage de faire un gros achat fracassant. Mais comme nous ne sommes sur cette planète qu'une fois, et pas pour longtemps, il faut parfois faire avec.

"La vie peut être dure, alors je pense qu'il est vraiment important de vivre des expériences incroyables qui resteront gravées dans votre mémoire", déclare Morgenstern, qui espère entendre Metallica jouer ses morceaux préférés comme "No Leaf Clover" et "Bleeding Me" à Paris. "La pandémie nous a appris à ne pas repousser les choses, car on ne sait jamais ce que demain nous réserve."