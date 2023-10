par Dan Williams

JERUSALEM, 7 octobre (Reuters) - Cinquante ans et un jour après le déclenchement par les forces syriennes et égyptiennes de la guerre israélo-arabe de 1973, le Hamas a lancé samedi à l'aube une attaque surprise contre Israël, combinant tirs de roquettes et infiltration de combattants armés sur le sol de l'Etat hébreu.

Voici le déroulé des événements :

TIRS DE BARRAGE

Vers 06h30 (0430 GMT), le Hamas a tiré des centaines de roquettes sur le sud d'Israël. Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti jusqu'à Tel Aviv et Beersheba.

Le groupe islamiste palestinien, qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007, affirme avoir lancé 5.000 roquettes lors du premier barrage d'artillerie. Israël a estimé leur nombre à 2.500.

Au moins une femme a été tuée par ces tirs.

INFILTRATIONS

Ces salves de roquettes ont servi de couverture pour une opération d'infiltration sans précédent de combattants palestiniens sur le sol de l'Etat hébreu. L'armée israélienne a reconnu à 07h40 (05h40 GMT) la présence de combattants palestiniens sur le territoire israélien.

La plupart de ces hommes armés infiltrés ont pénétré en Israël via des brèches dans la clôture de sécurité séparant Israël de la bande de Gaza. Mais au moins un combattant a été filmé en train de franchir la frontière à l'aide de ce qui s'apparente à un ULM.

Des images ont également montré un canot à moteur se dirigeant vers Zikim, une ville côtière israélienne abritant une base militaire.

L'armée israélienne a dit avoir tué des dizaines d'activistes palestiniens tentant de s'infiltrer par la mer.

Des vidéos diffusées par le Hamas d'activistes franchissant les barrières de sécurité, par une faible lumière matinale, semblent confirmer que ces infiltrations ont eu lieu pendant les tirs de barrage.

Sur l'une d'entre elles, on peut voir au moins six motos transportant des hommes armés pénétrant en Israël par un trou dans une barrière de métal.

Une photographie diffusée par le Hamas montre un bulldozer abattant une section de la clôture de sécurité.

COMBATS AUTOUR DE BASES ISRAÉLIENNES

L'armée israélienne a déclaré qu'à 10h00, des Palestiniens armés étaient entrés dans au moins trois sites militaires proches de la bande de Gaza : le point de contrôle frontalier d'Erez, la base de Zikim base et le QG de la division de Gaza à Reim. Elle a fait état d'affrontements en cours à Erez et Zikim.

Des vidéos du Hamas ont montré des combattants courir en direction d'un bâtiment en feu près d'un haut mur de béton surmonté d'un poste d'observation. Des véhicules militaires israéliens capturés ont défilé dans Gaza.

RAIDS SUR DES VILLES FRONTALIÈRES

Des Palestiniens armés ont attaqué la ville-frontière israélienne de Sderot, ils auraient également été présents dans une autre localité frontalière, Be'eri, et dans la ville d'Okafim à 30 km à l'est de Gaza, selon des médias israéliens ayant joint les habitants sur place.

Une vidéo authentifiée par Reuters montre plusieurs hommes armés à l'arrière d'un pickup blanc se dirigeant vers Sderot.

L'armée israélienne a ordonné à la population locale de se confiner. De nombreux habitants de villes du sud d'Israël ont gagné des abris anti-bombardement aménagés dans leurs domiciles.

En milieu de matinée, le chef de la police israélienne Yaacov Shabtai a déclaré que ses forces continuaient d'affronter des terroristes sur une vingtaine de sites. A 13h30, l'armée a fait savoir qu'elle poursuivait des opérations pour reprendre des villages attaqués.

VICTIMES

Un photographe a vu de nombreux corps gisant dans les rues de Sderot. Les médias israéliens font état d'au moins 100 Israéliens tués et 800 blessés.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a accusé les combattants du Hamas d'avoir tué des civils maison par maison.

Les médias israéliens ont fait état d'une prise d'otages à Ofakim.

L'armée israélienne a confirmé que des Israéliens étaient tenus en otage dans la bande de Gaza et que des soldats avaient été tués.

REPRÉSAILLES ISRAÉLIENNES

A 09h45, des explosions ont retenti dans la bande de Gaza, jusqu'à la capitale de l'enclave. L'armée israélienne a confirmé à 10h00 que des raids de représailles avaient été lancés. Les autorités sanitaires de la bande de Gaza ont annoncé un bilan de 198 morts. (Avec Nidal al Mughrabi à Gaza, version française Jean-Stéphane Brosse)