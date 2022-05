Comment un composant bon marché pourrait aider à tuer les voitures à combustion

Les approvisionnements en pièces automobiles ont été étouffés par la guerre en Ukraine, qui abrite une part importante de la production mondiale. Les faisceaux de câbles fabriqués dans ce pays équipent des centaines de milliers de nouveaux véhicules chaque année.

Ces pièces de faible technologie et à faible marge - fabriquées à partir de fils, de plastique et de caoutchouc avec beaucoup de travail manuel à faible coût - ne sont peut-être pas aussi appréciées que les puces électroniques et les moteurs, mais les voitures ne peuvent pas être construites sans elles.

Selon des entretiens avec plus d'une douzaine d'acteurs et d'experts de l'industrie, la pénurie d'approvisionnement pourrait accélérer les plans de certaines entreprises automobiles traditionnelles visant à passer à une nouvelle génération de harnais plus légers, fabriqués par des machines et conçus pour les véhicules électriques.

"Ce n'est qu'une raison de plus pour l'industrie de faire la transition vers l'électrique plus rapidement", a déclaré Sam Fiorani, directeur de la société de prévisions de production AutoForecast Solutions.

Les voitures à essence représentent toujours la majeure partie des ventes de voitures neuves dans le monde ; les VE ont doublé pour atteindre 4 millions l'année dernière, mais ne représentent toujours que 6 % des ventes de véhicules, selon les données de JATO Dynamics.

Le PDG de Nissan, Makoto Uchida, a déclaré à Reuters que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, telles que la crise ukrainienne, avaient incité son entreprise à discuter avec les fournisseurs afin de s'éloigner du modèle de faisceau de câbles à faible coût de main-d'œuvre.

Dans l'immédiat, cependant, les constructeurs automobiles et les fournisseurs ont déplacé la production de harnais vers d'autres pays à moindre coût.

Mercedes-Benz a pu faire venir par avion des harnais du Mexique pour combler un bref manque d'approvisionnement, selon une personne connaissant bien ses opérations. Certains fournisseurs japonais ajoutent des capacités au Maroc, tandis que d'autres ont cherché de nouvelles lignes de production dans des pays comme la Tunisie, la Pologne, la Serbie et la Roumanie.

LE MODÈLE TESLA

Les harnais des voitures à carburant fossile rassemblent des câbles s'étendant jusqu'à 5 km (3,1 miles) dans un véhicule moyen, reliant tout, du chauffage des sièges aux fenêtres. Leur fabrication demande beaucoup de main-d'œuvre, et comme chaque modèle est unique, il est difficile de changer rapidement de production.

Les perturbations de l'approvisionnement en Ukraine ont été un réveil brutal pour l'industrie automobile. Les constructeurs automobiles et les fournisseurs ont déclaré qu'au début de la guerre, les usines n'étaient restées ouvertes que grâce à la détermination des travailleurs sur place, qui ont maintenu un flux réduit de pièces en mouvement malgré les coupures de courant, les alertes au raid aérien et les couvre-feux.

Adrian Hallmark, PDG de Bentley, a déclaré que le constructeur britannique de voitures de luxe avait initialement craint de perdre 30 à 40 % de sa production de voitures pour 2022 en raison d'une pénurie de harnais.

"La crise ukrainienne a menacé de fermer complètement notre usine pendant plusieurs mois, bien plus longtemps que pour le COVID."

Hallmark a déclaré que trouver des sources de production alternatives était compliqué par le fait que les harnais conventionnels eux-mêmes comportaient 10 pièces différentes provenant de 10 fournisseurs différents en Ukraine.

Il a ajouté que les problèmes d'approvisionnement avaient aiguisé l'attention et l'investissement de Bentley sur le développement d'un harnais simple pour les VE qui sera géré par un ordinateur central. Le constructeur automobile, une division de Volkswagen, prévoit une gamme entièrement électrique d'ici 2030.

"Le modèle Tesla, qui est un concept de câblage complètement différent, nous ne pourrions pas passer à cela du jour au lendemain", a ajouté Hallmark. "C'est un changement fondamental dans la façon dont nous concevons les voitures".

La nouvelle génération de harnais de câbles, utilisée par les natifs de l'électricité comme Tesla, peut être fabriquée par sections sur des lignes de production automatisées et est plus légère, un facteur clé car la réduction du poids d'un VE est cruciale pour augmenter l'autonomie.

De nombreux cadres et experts interrogés ont déclaré que les voitures à carburant fossile, qui font face à des interdictions imminentes en Europe et en Chine, n'existeraient pas assez longtemps pour justifier des remaniements leur permettant d'utiliser les harnais de nouvelle génération.

"Je ne mettrais pas un centime dans les moteurs à combustion interne maintenant", a déclaré Sandy Munro, consultant automobile basé dans le Michigan, qui estime que les VE représenteront la moitié des ventes mondiales de nouvelles voitures d'ici 2028.

"L'avenir arrive à toute vitesse".

UN CHANGEMENT DE PARADIGME

Walter Glck, responsable de l'activité harnais de Leoni, a déclaré que le fournisseur travaillait avec les constructeurs automobiles sur de nouvelles solutions automatisées pour les harnais de câbles dans les VE.

Leoni se concentre sur les harnais zonaux ou modulaires, qui seraient divisés en six à huit parties, suffisamment courtes pour permettre l'automatisation de l'assemblage et réduire la complexité.

"C'est un changement de paradigme", a déclaré Glck. "Si vous voulez réduire le temps de production dans votre usine automobile, un faisceau de câbles modulaire est utile."

Parmi les constructeurs automobiles, BMW envisage également d'utiliser des faisceaux de fils modulaires, nécessitant moins de semi-conducteurs et moins de câbles, ce qui permettrait de gagner de l'espace et de les rendre plus légers, selon une personne ayant connaissance du dossier.

Cette personne, qui a refusé d'être nommée car elle n'est pas autorisée à s'exprimer publiquement, a déclaré que les nouveaux harnais faciliteraient également la mise à niveau des véhicules sans fil - un domaine que Tesla domine actuellement.

CelLink, une startup basée en Californie, a développé un "harnais flexible" entièrement automatisé, plat et facile à installer. Elle a levé 250 millions de dollars plus tôt cette année auprès de sociétés telles que BMW et les fournisseurs automobiles Lear Corp et Robert Bosch.

Le PDG Kevin Coakley n'a pas voulu identifier les clients mais a déclaré que les harnais de CelLink avaient été installés dans près d'un million de VE.

Seul Tesla a cette envergure, mais le constructeur automobile n'a pas répondu à une demande de commentaire.

M. Coakley a déclaré que la nouvelle usine de 125 millions de dollars de CelLink, en cours de construction au Texas, disposera de 25 lignes de production automatisées qui pourront passer d'un modèle à l'autre en 10 minutes environ, car les composants sont produits à partir de fichiers numériques.

L'entreprise travaille sur les VE avec un certain nombre de constructeurs automobiles et envisage de construire une autre usine en Europe, a-t-il ajouté.

Alors que le délai de modification d'un faisceau de câbles conventionnel peut atteindre 26 semaines, M. Coakley a déclaré que son entreprise pouvait expédier des produits redessinés en deux semaines.

Ce type de rapidité est ce que recherchent les constructeurs automobiles traditionnels pour passer à l'électrique, a déclaré Dan Ratliff, directeur de la société de capital-risque Fontinalis Partners, basée à Detroit, qui a été fondée par Bill Ford, président de Ford, et qui a investi dans CelLink.

Pendant des décennies, l'industrie n'a pas eu besoin d'agir rapidement pour repenser une pièce comme le faisceau de câbles, mais Tesla a changé cela, a ajouté Ratliff.

"Du côté des VE, c'est juste go, go, go".