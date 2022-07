Comment une bande de militants a contribué à faire tomber le gouvernement du Sri Lanka

Le groupe, qui comprenait un prêtre catholique, un stratège numérique et un dramaturge populaire, a réussi au-delà de ses espoirs les plus fous.

En quelques semaines, des centaines de milliers de personnes sont descendues à Colombo. Après s'être initialement heurtés à la police, les manifestants ont occupé les principaux bâtiments et résidences du gouvernement, forçant le président Gotabaya Rajapaksa et son premier ministre à promettre de se retirer.

"J'essaie encore de le traiter", a déclaré Chameera Dedduwage, stratège numérique dans une grande entreprise de publicité, qui a fait partie de l'équipe qui a aidé à organiser le soulèvement.

"C'était 50 % de préméditation et de coordination, 30 % de volonté des gens et 20 % de chance."

Dans des interviews, les vétérans de ces petites réunions ont décrit comment ils se sont mis d'accord sur une campagne à plusieurs volets pour insuffler un nouveau souffle au mouvement largement connu sous le nom d'"Aragalaya", ou "lutte" en cinghalais.

Le mouvement a commencé en mars, lorsque des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour exprimer leur colère face aux longues coupures d'électricité et à la flambée des prix, et pour demander le départ de la famille Rajapaksa qui a dominé la politique du pays pendant la majeure partie des 20 dernières années.

Le 9 mai, le frère aîné de Rajapaksa, Mahinda - président de 2005 à 2015 et, à l'époque, premier ministre - avait démissionné. Le 9 juin, le frère cadet Basil avait démissionné de son poste de législateur.

Les militants d'Aragalaya ont donc ciblé le 9 juillet comme le jour où ils espéraient déloger le président lui-même.

Selon les trois participants, un plan a été élaboré pour combiner l'agitation en ligne, les réunions avec les partis politiques, les syndicats et les groupes d'étudiants et le porte-à-porte afin de ramener suffisamment de personnes dans les rues pour une dernière poussée.

La frustration du public face aux pénuries continues, qui ont paralysé l'économie, et au refus obstiné du président de se retirer, couvait depuis des semaines.

Roulant sur des trains, des bus, des camions et des vélos, ou simplement à pied, des foules immenses ont convergé vers Colombo samedi, dépassant en nombre les forces de sécurité déployées pour protéger les bâtiments gouvernementaux et bouleversant la politique sri-lankaise.

"Gota Go Home !", scandait la foule dans le quartier du Fort de Colombo, révoltée par la pire crise économique que connaît le pays depuis son indépendance.

Ils ont rapidement fait irruption dans la maison du président, datant de l'époque coloniale, avant de prendre d'assaut une partie du bureau présidentiel et de pénétrer dans la résidence officielle du premier ministre, située à 2,5 km (1,6 miles).

Rajapaksa et le Premier ministre Ranil Wickremesinghe ont été déplacés vers des lieux sûrs non divulgués et, dans les heures qui ont suivi, ils ont annoncé séparément qu'ils démissionneraient pour permettre à un gouvernement intérimaire multipartite de prendre le relais.

S'il démissionne mercredi comme promis, Rajapaksa, autrefois un héros de guerre à la fois vénéré et craint, deviendra le premier président sri-lankais en exercice à démissionner.

"Je pense que c'est le rassemblement le plus inédit dans ce pays. Point final", a déclaré à Reuters Ruwanthie de Chickera, un dramaturge qui fait partie du noyau dur des militants d'Aragalaya.

Les représentants du président et du premier ministre n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur les protestations et sur les raisons pour lesquelles ils se sont retirés. Leurs allées et venues n'ont pas été rendues publiques.

TOUT LE MONDE À BORD

Le Sri Lanka compte environ 5 millions de foyers et 8 millions de comptes Facebook actifs, ce qui fait de la sensibilisation en ligne un moyen extrêmement efficace d'atteindre les manifestants, a déclaré M. Dedduwage, le stratège numérique.

"Ce qui signifie qu'en gros, grâce à Facebook, nous pouvons pratiquement atteindre tous les coins du pays sans frais", a déclaré Dedduwage à Reuters, assis sous une tente au "Gota Go Village", le principal site de protestation de Colombo qui se moque du président.

Début juillet, l'une des personnes ayant reçu les messages du groupe sur les médias sociaux était Sathya Charith Amaratunge, un professionnel du marketing vivant à Moratuwa, à une vingtaine de kilomètres de Colombo, qui avait pris part à des manifestations antigouvernementales antérieures.

L'homme de 35 ans a pris une affiche qu'il avait reçue via WhatsApp le 2 juillet et qui disait "Le pays à Colombo, le 9 juillet" en cinghalais, et l'a téléchargée sur sa page Facebook personnelle.

Cette nuit-là, il a commencé à préparer une campagne qui verrait finalement des dizaines de milliers de personnes le rejoindre pour une marche vers Colombo.

D'autres membres d'Aragalaya ont contacté directement les partis politiques d'opposition, les syndicats et les associations d'étudiants, notamment l'influente Fédération des étudiants interuniversitaires (IUSF), afin de renforcer le soutien, selon Dedduwage.

L'un des plus grands groupes d'étudiants du Sri Lanka, l'IUSF est réputé pour son agitation politique et a affronté les forces de sécurité lors des récentes manifestations, démantelant les barricades de la police au milieu des gaz lacrymogènes et des canons à eau.

Le groupe Aragalaya a également demandé à des volontaires de se rendre dans des milliers de foyers dans certaines parties de Colombo, y compris dans des lotissements gouvernementaux de classe moyenne, dont certains se trouvent à quelques pas du principal site de protestation.

Pour faire venir les gens de l'extérieur de la ville, les activistes ont fait appel à plus de 30 sites "Gota Go Village" qui avaient vu le jour dans les villes du pays.

Tard le 8 juillet, la police a décrété un couvre-feu dans plusieurs districts autour de Colombo, ce qui, selon les militants, visait à bloquer la manifestation prévue. La police a déclaré que cette mesure visait à maintenir l'ordre public. Certains membres du groupe central ont rapidement déménagé dans des maisons sûres, craignant d'être arrêtés.

Jeevanth Peiris, un prêtre catholique qui fait partie du groupe d'activistes, craignait que seules quelques milliers de personnes se présentent le lendemain en raison des restrictions. La pénurie de carburant avait réduit les possibilités de transport pendant des semaines.

"Honnêtement, nous nous attendions à seulement 10 000 personnes avec toutes ces restrictions, toutes ces intimidations", a-t-il déclaré à Reuters, vêtu d'une soutane blanche. "Nous pensions 5 000 à 10 000."

LES GENS NE VOULAIENT PAS ABANDONNER

Tôt le 9 juillet, Amaratunge, professionnel du marketing, a déclaré qu'il était parti à pied de Moratuwa avec environ 2 000 autres manifestants, à peu près la taille du groupe qu'il avait prévu après une semaine de partage de messages sur Facebook et WhatsApp.

Ce n'est qu'en quittant sa ville natale qu'Amaratunge dit avoir réalisé combien de personnes voulaient se rendre à Colombo. Nombre d'entre elles avaient été irritées par le couvre-feu, que la police a levé tôt samedi.

Dans plusieurs livestreams Facebook postés par Amaratunge samedi, on peut voir plusieurs centaines de personnes se promener sur la route principale vers Colombo, certaines tenant le drapeau national.

Selon l'estimation d'Amaratunge, des dizaines de milliers de personnes ont fini par rejoindre la marche dans laquelle il se trouvait, et ont atteint le quartier des forts de Colombo. Selon un responsable de la police qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat, la foule a atteint au moins 200 000 personnes.

Les membres du groupe central d'Aragalaya ont déclaré que plusieurs fois ce nombre avaient participé, alors que des vagues successives de personnes arrivaient à Colombo et marchaient vers le site principal de la manifestation.

Les organisateurs avaient calculé approximativement qu'il faudrait environ 10 000 personnes pour venir à bout du personnel gardant chacun des quatre points d'entrée de la maison du président, a déclaré Dedduwage.

En début d'après-midi, après avoir démantelé les barricades de la police et réquisitionné des canons à eau, les manifestants ont démonté les hautes portes qui gardaient la maison du président et ont submergé un large déploiement de forces de sécurité.

Dans la nuit, les résidences officielles de Rajapaksa et de Wickremesinghe ont été occupées par les manifestants, qui ont déraciné les clôtures à l'extérieur du secrétariat présidentiel et en ont occupé une partie. La résidence personnelle de Wickremesinghe a été attaquée et une partie de celle-ci a été incendiée.

En quelques heures, les dirigeants étaient prêts à partir.

"Il y avait tellement de personnes âgées, d'adolescents, de jeunes, de femmes", se souvient le prêtre Peiris, qui dit avoir participé aux affrontements avec la police.

"Les gens ne voulaient pas abandonner, ne voulaient pas se retirer".