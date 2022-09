Comment une transaction massive d'options par un fonds JP Morgan peut faire bouger les marchés

Un fonds de près de 16 milliards de dollars de JP Morgan devrait réinitialiser ses positions d'options vendredi, ajoutant potentiellement à la volatilité des actions à la fin d'un trimestre morose pour les actions.

Les analystes ont, par le passé, souligné que la réinitialisation trimestrielle du JPMorgan Hedged Equity Funds faisait chavirer les marchés, et la considèrent comme une source de volatilité potentielle au cours de la séance de vendredi.

QU'EST-CE QUE LE JP MORGAN HEDGED EQUITY FUND ?

Le JPMorgan Hedged Equity Fund détient un panier d'actions du S&P 500 ainsi que des options sur l'indice de référence et réinitialise les couvertures une fois par trimestre. Le fonds, dont l'actif s'élevait à environ 15,59 milliards de dollars au 28 septembre, vise à permettre aux investisseurs de bénéficier des gains du marché des actions tout en limitant leur exposition aux baisses.

Pour l'année, le fonds était en baisse de 10,66 % au 28 septembre, contre une baisse de 21 % pour l'indice de rendement total S&P 500 .

Les actifs du fonds ont explosé ces dernières années, les investisseurs cherchant à se protéger contre le type de fluctuations sauvages qui ont secoué les marchés à la suite de l'épidémie de COVID-19 en mars 2020.

Ses avoirs comprennent certains des plus grands noms du marché, tels que Apple Inc, Microsoft Corp et Amazon.com Inc.

COMMENT LE FONDS UTILISE-T-IL LES OPTIONS ?

Le fonds utilise une stratégie d'options qui vise à protéger les investisseurs si le S&P 500 chute entre 5 % et 20 %, tout en leur permettant de profiter de toute hausse du marché dans la fourchette moyenne de 3,5 à 5,5 %. Le 30 juin, la mise à jour des positions d'options du fonds concernait environ 140 000 contrats d'options sur le S&P 500 en tout, y compris des options de vente sur le S&P 500 aux points d'exercice 3580 et 3020 et des options d'achat à 4005, toutes pour l'expiration du 30 septembre.

COMMENT CELA PEUT-IL AFFECTER LE MARCHÉ EN GÉNÉRAL ?

Les courtiers en options - généralement de grandes institutions financières qui facilitent les transactions mais cherchent à rester neutres vis-à-vis du marché - prennent l'autre côté des transactions d'options du fonds.

Pour minimiser leur propre risque, ils achètent ou vendent généralement des contrats à terme sur actions, en fonction de la direction de l'évolution du marché. De telles transactions liées à la couverture des courtiers ont le potentiel d'influencer le marché en général, surtout si elles sont effectuées en grande quantité, comme c'est le cas pour la transaction de JPM.

La transaction est "bien comprise" et "en grande partie digérée par le marché", a déclaré Chris Murphy, co-responsable de la stratégie des produits dérivés chez Susquehanna International Group.

Elle a toutefois exacerbé les mouvements quotidiens par le passé, selon certains analystes.

L'indice S&P 500 a chuté de 1,2 % au cours de la dernière heure de négociation le 31 mars, en l'absence de toute nouvelle évidente - un mouvement que certains analystes ont attribué aux flux de couverture des options.

Selon les analystes, ce rafraîchissement pourrait exacerber les fluctuations du marché vendredi, car le fonds roule ses positions en options et les courtiers achètent et vendent des contrats à terme pour couvrir leur exposition.

"C'est parce qu'il y a une bonne quantité qui doit être ajustée et couverte pour rouler la transaction", a déclaré Brent Kochuba, fondateur du service analytique SpotGamma.

"Je pense que la position accroît la volatilité cette semaine", a déclaré Kochuba.

Toutes choses étant égales par ailleurs, une fois que la position d'options sera reportée à trois mois, leur influence sur les fluctuations actuelles des prix devrait diminuer, a-t-il ajouté.