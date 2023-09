Voici notre commentaire pour le mois d'Août concernant le comportement du fonds Europa One, géré sur nos conseils exclusifs par Cholet Dupont Asset Management.

Performances nettes au 31/08/2023

Le fonds Europa One s'est replié au mois d'août avec une performance de -3,46%. Notre benchmark, l'indice Stoxx Europe 600 Net Total Return, s'est lesté de -2,54% sur la même période. Les principaux contributeurs à la performance ont été Novo Nordisk (+16,65%), Verallia (+9,42%), BAE Systems (+8,17%), Ringkjøbing Landbobank (+5,71%) et Sanlorenzo (+5,10%). Les principaux destructeurs de performance ont été OX2 (-19,29%), Infineon Technologies (-17,46%), Intercos (-15,51%), Alfen (-15,34%) et SMA Solar Technology (-14,25%).

Il n'y a pas eu de prise de position ou de vente dans le fonds au mois d'août. Le fonds comporte toujours 45 lignes relativement équipondérées. Les cinq plus grandes positions étant Verallia, ASM International, Novo Nordisk, BAE Systems et Ringkjøbing Landbobank.

Au niveau macroéconomique, le mois d'août a vu un léger repli des principales places financières avec le S&P 500 à -1,77%, le NASDAQ à -1,62%, le STOXX 600 à -2,79% et le CAC 40 à -2,42%, suite à la prudence persistante des banques centrales. Aux États-Unis, la normalisation économique continue. Les chiffres de l'emploi indiquent un ralentissement économique, avec une croissance du PIB du deuxième trimestre révisée à la baisse à +2,1% et un PMI composite à 50,4. Malgré la prudence de Jerome Powell lors du symposium de Jackson Hole, les dernières données d'inflation sont rassurantes, avec l'indice core PCE à +0,2%. En Europe, les chiffres de l'inflation de la zone euro ont été rassurants malgré des variations nationales. L'inflation globale reste à +5,3%. La modération de la BCE sur l'effet de sa politique sur l'économie a également entraîné une baisse des taux souverains. La banque centrale européenne devrait réviser à la baisse ses prévisions de croissance, comme le montrent les derniers indices PMI. Dans ce contexte économique, les banquiers centraux doivent encore démontrer leur capacité à contrôler l'inflation sans trop entraver l'activité économique.