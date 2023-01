Zonebourse : Commentaire Europa One  Décembre 2022

Performances nettes au 31/12/2022







Le bilan boursier 2022 est négatif pour la très grande majorité des places financières mondiales. L'Europe n'a pas échappé à cette tendance mais a mieux tenu que les Etats-Unis, où les valeurs technologiques ont perdu en moyenne un tiers de leur valeur. La fin des largesses des banques centrales a fait des dégâts sur les actifs à risque. Dans le même temps, le monde a redécouvert qu'un conflit armé peut éclater sur le sol européen et que l'accès à l'énergie est un élément clef de la souveraineté.

Dans ce contexte bouleversé, le fonds Madeleine Europa One a limité son repli à -11,8% en 2022, ce qui constitue une légère surperformance par rapport à sa catégorie (Action Europe Qantalys : -12,9%), et une légère sousperformance par rapport à l'indice Stoxx Europe 600 NR. Sur trois ans, le fonds maintient 21,8% de gains, soit quatre fois plus que la moyenne de la catégorie (+5,4%).

La stratégie 2022 initiale a consisté à continuer à privilégier des dossiers de qualité affichant des fondamentaux solides et des révisions de projections positives. Avec l'invasion russe de l'Ukraine, Europa One a adopté un profil plus conservateur et opéré quelques choix forts, comme celui de se positionner sur les grandes valeurs européennes de la défense (Thales, BAE Systems et Saab notamment). Cette allocation a été couronnée de succès, au même titre que les investissements dans la santé et dans les valeurs financières. En revanche, le maintien des positions dans les valeurs moyennes européennes a grevé la performance, car cette poche sectorielle a été lourdement affectée en 2022. Même constat pour les semiconducteurs, stratégiques mais en souffrance l'année dernière.

Au début de l'année 2023, cette approche à la fois défensive et qualitative est maintenue le temps que la visibilité macroéconomique s'améliore. Une prudence dictée par la poursuite du cycle de resserrement monétaire des banques centrales, même si la pression inflationniste tend à s'alléger. En effet, d'une part les entreprises et les ménages n'ont plus l'habitude d'évoluer dans un monde de taux directeurs élevés. Et d'autre part, ce contexte pèse nécessairement sur l'activité économique en réduisant les capacités de financement. Les banques centrales vont donc continuer à jouer les équilibristes pour calmer la surchauffe économique, en s'employant à éviter de faire totalement dérailler la croissance.











Inscrivez-vous à la newsletter du fonds Europa One !



Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. L'accès au fonds peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.