Voici notre commentaire pour le mois de Février 2023 concernant le comportement du fonds Europa One, géré sur nos conseils exclusifs par Cholet Dupont Asset Management

Performances nettes au 28/02/2023

Après un mois de janvier très favorable pour les actions, février fut plus incertain, avec un petit trou d'air en milieu de mois. Il convient de rappeler que l'optimisme des investisseurs s'appuyait d'une part sur une résorption des pressions inflationnistes et d'autre part sur des espoirs de reprise de l'économie en Chine. Malheureusement, ces deux moteurs ont été un peu malmenés : les statistiques sur l'évolution des prix sont devenues moins favorables et le réveil chinois est un peu plus difficile que prévu. Par conséquent, les marchés ont relevé le curseur des risques liés à la politique monétaire restrictive de la Fed et de la BCE, alors que la menace d'une récession est toujours présente, même s'il faut bien avouer qu'elle tarde à se matérialiser.

Dans ce contexte, Europa One a bien tiré son épingle du jeu, avec un gain de 2,42% en février, soit une surperformance de 50 points de base sur le STOXX Europe 600 NR. La hausse a été tirée par la poche industrie de la défense du fonds, avec les très bons résultats de Saab et les ambitions de Rheinmetall. Les valeurs financières ont aussi profité du contexte de taux favorable, à l'image des banques régionales Ringkjøbing et BFF. Mention spéciale aussi pour Verallia, très solide depuis son entrée dans la sélection. A la baisse, le groupe suédois New Wave et le spécialiste du stockage d'énergie et des bornes de recharge Alfen ont souffert après des résultats mal accueillis. En février, Carl Zeiss et Incap ont intégré le fonds, pendant que Nemetschek et GTT sont sortis.

Sur les deux premiers mois de l'année, Europe One progresse de 8,8%, en ligne avec son indice de référence. En dépit d'un contexte macroéconomique incertain, la nette baisse des actions en 2022 a offert des opportunités intéressantes sur des dossiers de grande qualité. Le fonds joue à la fois sur ce tableau et sur les tendances de fond qui sont en train de s'installer durablement dans le paysage de l'investissement européen.