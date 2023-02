Zonebourse : Commentaire Europa One – Janvier 2023 06/02/2023 | 14:59 Recevoir par email Envoyer par e-mail :

Quel mois de janvier ! Les marchés actions ont démarré 2023 sur les chapeaux de roues, en évacuant une partie de la frustration accumulée en 2022. La baisse de l'inflation et les signaux d'un ralentissement économique en douceur ont conforté le scénario d'une modération de la fermeté des banques centrales. Les investisseurs parient que les hausses de taux touchent à leur fin. Les plus hardis espèrent même que la Fed entamera un cycle de baisse avant la fin de l'année. Cette ambiance plus détendue a relancé l'appétit pour les actifs à risques, en particulier les actions. C'est ce qui a propulsé l'indice Stoxx Europe 600 NR en hausse de 6,7% sur le mois écoulé. Europa One suit le mouvement avec un gain de 6,2%. Les meilleures performances ont été enregistrées sur les semiconducteurs (ASML) et les valeurs du luxe (Kering, LVMH, Richemont). A l'inverse, la poche défensive a cédé du terrain, à l'image du groupe de spiritueux Diageo ou des entreprises de production d'énergie verte Iberdrola et Verbund. Plusieurs arbitrages ont eu lieu, en particulier les entrées de Swissquote, Verallia et Ashtead et les sorties de Genmab, Pernod Ricard et Nordic Semiconductor. La saison des résultats qui a démarré fin janvier confirme un ralentissement de la dynamique des bénéfices des entreprises, mais les chiffres vont toujours dans le sens d'un atterrissage économique en douceur. Il n'y a pas de catastrophe majeure, même du côté des industries électro-intensives. En parallèle, la réouverture de la Chine suscite beaucoup d'attentes de la part des investisseurs, frustrés par les déceptions accumulées depuis quelques années sur ce marché gigantesque.







