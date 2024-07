Voici notre commentaire pour le mois de juin concernant le comportement du fonds Europa One, géré sur nos conseils exclusifs par Cholet Dupont Asset Management.

Performances nettes au 30/06/2024







Le fonds Europa One affiche un repli de 3,59% au mois de juin. Notre benchmark, l'indice Stoxx Europe 600 Net Total Return, a perdu 1,16% sur la même période. Depuis le début de l'année, nous réalisons une performance de 8,30%, en ligne avec notre benchmark à 8,86% à la fin juin.

Les principaux contributeurs à la performance en juin ont été ASM International (+11,18%), ASML Holdings (+10,73%), Novo Nordisk (+8,44%), Sage Group (6,45%) et OVH Groupe (+5,52%). Les plus grands destructeurs de performance ont été Rheinmetall (-9,87%), De'Longhi (-9,03%), Sanlorenzo (-8,75%), Stellantis (-8,56%) et Indra Sistemas (-8,48%).

Le fonds comporte 45 lignes relativement équipondérées. Les cinq plus grandes positions étant Maire, ALK-Abello, Saab, Heidelberg Materials et OVH Groupe. Au mois de juin, nous avons cédé plusieurs lignes, notamment des sociétés françaises telles que Axa, Capgemini, LVMH, Vinci, Renault, Biomérieux, Wavestone et Sopra Steria, mais également dans le reste de l'Europe avec Alfen, SMA Solar Technology, Ringkjobing Landbobank. Nous les avons remplacées par Zurich Insurance, CTS Eventim, Deutsche Telekom, Logista Holdings, Inditex, Hermès, OVH Groupe, Pan African Resources, Unilever, De'Longhi, Royal KPN et Austevoll Seafood.

En juin, les actions françaises ont chuté dans un contexte politique imprévu. Le CAC 40 a reculé de 6,42%, effaçant ses gains depuis le début de l'année, contrairement aux autres principales Bourses européennes. Le STOXX Europe 600 NTR a baissé de 1,16%, tandis que le S&P 500 aux États-Unis a progressé de 3,47%.

En juin, l'économie et les marchés financiers ont été marqués par plusieurs événements majeurs. En Europe, les élections ont été au centre des préoccupations. En France, la dissolution inattendue de l'Assemblée nationale, suite à la montée de l'extrême droite aux élections européennes, a inquiété les investisseurs. Cela a provoqué des sorties de capitaux et un écartement du taux de l?OAT française par rapport au bund allemand, atteignant 86 points de base. La Banque centrale européenne (BCE) a réduit ses taux de 25 points de base et prévoit une normalisation monétaire dans les prochains trimestres. Au Royaume-Uni, les élections se sont soldées par une large victoire du parti travailliste, entraînant le départ du Premier ministre actuel.

Aux États-Unis, le premier débat présidentiel de 2024 entre Joe Biden et Donald Trump a ravivé les inquiétudes au sein du Parti démocrate sur les facultés cognitives du président. Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans est autour de 4,27%. La Réserve fédérale (Fed) reste prudente sur ses futures décisions, envisageant des baisses de taux limitées d'ici la fin de l'année. L'indice des prix PCE a poursuivi sa trajectoire désinflationniste à 2,6%, après 2,7% en avril. La diminution de l'épargne des ménages freine la consommation dans un contexte de conditions financières restrictives. Ce ralentissement de la demande pourrait réduire les pressions inflationnistes et affecter l'activité économique ainsi que le marché de l'emploi.