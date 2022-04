Zonebourse : Commentaire Europa One – Mars 2022 14/04/2022 | 15:44 Recevoir par email Envoyer par e-mail :

Voici notre commentaire pour le mois de mars 2022 concernant le comportement du fonds Europa One, géré sur nos conseils exclusifs par Cholet Dupont Asset Management. Au cours du mois de mars 2022, Europa One a légèrement sousperformé son indice de référence, le STOXX Europe 600 NR. Depuis le 1er janvier, le fonds recule de 5,71% pour une contraction de 6,02% de l'indice. Parmi les arbitrages opérés le mois dernier, Deutsche Börse et Albioma, deux dossiers aux profils défensifs, ont fortement progressé. Nous avons arbitré des titres trop volatils, en particulier Trigano et Nolato. Globalement, les positions liées à l'Energie comme Flex et Albioma se sont très bien comportées, comme celles liées à la Défense (Saab). L'Automobile souffre toujours (Volkswagen), ainsi que les dossiers liés à la consommation discrétionnaire (Kering). En bourse, le mois de mars a cultivé les paradoxes. Les indices se sont enfoncés lors des séances qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février. Puis ils sont remontés progressivement, au point de revenir au-dessus de leurs niveaux pré-conflit. Dans ce contexte, les valeurs de la défense et de l'énergie en ont profité. Les premières parce que l'Europe a pris tardivement conscience qu'elle n'a plus les capacités militaires nécessaires et qu'il va lui falloir investir pour conserver son rang sur l'échiquier international. Les secondes parce que les mesures de restriction visant la Russie forcent le vieux continent à repenser son approvisionnement énergétique et par ricochet sa politique vis-à-vis des énergies fossiles. Nous avons poursuivi la rotation des positions d'Europa One pour intégrer ce qui se profile comme un nouvel ordre mondial. Notamment sur la tendance de fond qui s'annonce sur l'accroissement des dépenses militaires. Nous conservons malgré tout une poche cyclique avec des dossiers solides, même si le trimestre qui vient de s'écouler ne leur a guère profité.



Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. L'accès au fonds peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les performances mentionnées sont nettes des frais de gestion. Les performances et classements passés d'un fonds ne préjugent pas des performances et classements futurs. Le fonds n'est pas garanti en capital. Du fait de son investissement total en actions, le fonds se classe dans la catégorie 6 au regard des risques, sur une échelle de 7.

