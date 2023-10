Voici notre commentaire pour le mois de XXX concernant le comportement du fonds Europa One, géré sur nos conseils exclusifs par Cholet Dupont Asset Management

Performances nettes au 30/09/2023

Le fonds Europa One a perdu 5,93% au mois de septembre. Notre benchmark, l'indice Stoxx Europe 600 Net Total Return a lui lâché 1,66%. Depuis le début de l'année, notre fonds sous-performe nettement le benchmark avec une performance de -4,59% contre +8,52% pour notre indice de référence. Cette contre-performance s'explique en grande partie par notre surexposition au segment des small caps et mid caps qui a particulièrement déçu cette année.

Les principaux contributeurs à la performance ont été Hannover Re (5,94%), AstraZeneca (4,13%), Vinci (2%), Verbund (1,92%) et Axa (1,46%). Les principaux destructeurs de performance ont été Alfen (-24,87%), El.en (-20,72%), Bénéteau (-18,38%), SMA Solar Technology (-17,29%) et Verallia (-15,50%).

Il n'y a pas eu de prise de position ou de vente dans le fonds au mois de septembre. Le fonds comporte toujours 45 lignes relativement équipondérées. Les cinq plus grandes positions étant Novo Nordisk, ASM International, Hannover Re, Ringkjøbing Landbobank et BAE Systems.

Au niveau macroéconomique, le mois de septembre a été marqué par un repli généralisé des principales places boursières avec le S&P 500 à -4,87%, le NASDAQ à -5,07%, le STOXX 600 NR à -1,66% et le CAC 40 à -2,43%, suite à la prudence persistante des banques centrales. Les investisseurs oscillent toujours entre leur appétit naturel pour le risque et la peur des conséquences du maintien de taux élevés sur l'économie. Les marchés continuent d?avoir les yeux rivés sur toute statistique économique qui viendrait conforter l?un des piliers de la narration actuelle à savoir la baisse de l?inflation aux Etats-Unis. Sur ce point, l?annonce d?un PCE Core déflaté en ligne avec les attentes, à savoir +3,9% en rythme annuel contre +4,3% en juillet, a donné du baume au coeur d?investisseurs éprouvés par un mois de septembre désastreux en matière de performance boursière. Si la désinflation arrive à conserver ce rythme, il faudrait environ 6 mois supplémentaires pour revenir au sacro-saint niveau des 2%, ce qui nous emmène peu ou prou au mois de mars 2024. Les données macroéconomiques récentes en provenance des Etats-Unis ont été globalement plus faibles que prévu (confiance des consommateurs, PIB du T2, ventes dans l'immobilier ancien et dans le neuf), ce qui a légèrement allégé les craintes du marché vis-à-vis de la fermeté de la Fed. En Europe, l'inflation poursuit sa décrue, lentement. En Chine, les indicateurs d'activité PMI Caixin chinois du mois de septembre se sont révélés un peu décevants. Certes ils marquent une expansion, mais une expansion très faible et un rythme inférieur à la fois aux attentes et aux données du mois d'août. Une fois de plus, l'économie chinoise montre qu'elle n'arrive pas à accélérer.