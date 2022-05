Commentaires de Biden et d'autres sur la politique américaine d'"ambiguïté" sur Taïwan

Alors que les États-Unis sont tenus par la loi de fournir à Taïwan les moyens de se défendre, ils ont longtemps suivi une politique d'"ambiguïté stratégique" quant à savoir s'ils interviendraient militairement pour protéger Taïwan en cas d'attaque chinoise.

La Chine considère l'île autonome comme une partie inaliénable de son territoire et affirme que Taïwan est la question la plus sensible et la plus importante dans ses relations avec Washington.

Voici une chronologie des commentaires de M. Biden et d'autres personnes sur la politique américaine à l'égard de Taïwan.

4 mai 2021 - Le coordinateur de la politique américaine pour l'Indo-Pacifique, Kurt Campbell, a exprimé son opposition aux appels lancés aux États-Unis pour qu'ils fassent une déclaration claire de leur volonté de défendre Taïwan en cas d'attaque chinoise, affirmant qu'il y avait des " inconvénients importants " à la " clarté stratégique ".

19 août - Lors d'une interview diffusée par ABC News, M. Biden a semblé mettre Taïwan dans le même panier que les pays avec lesquels Washington a des engagements de défense explicites, comme la Corée du Sud, ce qui suggère un écart par rapport à la position d'"ambiguïté stratégique".

Un responsable de l'administration Biden a déclaré que la politique américaine sur Taïwan n'avait pas changé, et les analystes ont déclaré que Biden semblait s'être mal exprimé.

21 octobre - M. Biden a déclaré lors d'une assemblée publique sur CNN que les États-Unis viendraient à la défense de Taïwan et qu'ils s'étaient engagés à défendre l'île.

Un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré que M. Biden n'annonçait aucun changement dans la politique américaine. Bonnie Glaser, spécialiste de Taïwan au German Marshall Fund of the United States, a qualifié la remarque de Biden de " gaffe " et a déclaré qu'il était " manifestement faux " que les États-Unis s'étaient engagés à défendre Taïwan.

27 octobre - M. Biden a déclaré lors d'un sommet des dirigeants de l'Asie de l'Est que les États-Unis étaient profondément préoccupés par l'action "coercitive" de la Chine de l'autre côté du détroit de Taïwan et a réaffirmé que les États-Unis avaient un engagement "solide comme le roc" envers l'île.

3 novembre - Le président de l'influente commission du renseignement de la Chambre des représentants, le démocrate Adam Schiff, exhorte l'administration Biden à être moins ambiguë sur ce qu'il appelle une obligation américaine de défendre Taïwan contre une attaque de la Chine.

10 novembre - Les États-Unis et leurs alliés prendraient des "mesures" non précisées si la Chine devait utiliser la force pour modifier le statu quo sur Taïwan, a déclaré le secrétaire d'État américain Antony Blinken.

28 janv. 2022 - La Chine et les États-Unis pourraient se retrouver dans un conflit militaire si les États-Unis encourageaient l'indépendance de Taïwan, a déclaré l'ambassadeur de Chine aux États-Unis dans une interview à la radio américaine.