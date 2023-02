Commentaires des candidats au poste de gouverneur adjoint de la BOJ lors de l'audition parlementaire

Himino est l'ancien chef de l'organisme de surveillance du secteur bancaire japonais, tandis que Uchida est un cadre de la Banque du Japon (BOJ). Voici des extraits de leurs commentaires, en japonais, tels que traduits par Reuters :

Uchida :

"Les incertitudes intérieures et extérieures concernant l'économie du Japon restent très élevées. L'inflation des prix à la consommation a atteint 4,2 %, dépassant largement l'objectif de 2 % de la BOJ, mais cela est dû principalement aux entreprises qui répercutent la hausse des coûts des matières premières sur les ménages...

"Il est nécessaire de soutenir l'économie japonaise en maintenant la politique ultra-libre actuelle.

"Bien que la politique ultra-loose ait un impact négatif sur les bénéfices des institutions financières, les avantages globaux des mesures de relance dépassent les coûts.

"Au lieu de revoir la politique ultra-loose simplement parce qu'il y a des effets secondaires, la BOJ doit trouver des idées pour atténuer le coût et maintenir la politique."

SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LA FIN DES TAUX D'INTÉRÊT NÉGATIFS SERA LOINTAINE

"Les niveaux cibles actuels des taux d'intérêt de la BOJ, y compris le taux négatif à court terme, sont appropriés. Si le Japon peut prévoir que l'inflation atteindra 2 %, les niveaux cibles pourraient être revus. Mais cela ne se produira pas immédiatement."

SUR LA POLITIQUE DE SORTIE DE LA BOJ

"Il est prématuré de discuter d'une sortie car nous ne pouvons pas encore prévoir que l'inflation atteindra durablement et de manière stable les 2%. Quant à une sortie future, la clé serait de savoir comment ajuster les taux d'intérêt et son énorme bilan. Dans quel ordre la BOJ le fera, et à quel rythme, dépendra des conditions du marché à ce moment-là.

"J'ai participé à la rédaction de la politique actuelle de la BOJ, et je peux dire que nous avons pensé à une stratégie de sortie lorsque nous avons introduit la politique ultra-libre. Il est donc possible pour la BOJ de sortir en douceur, quelles que soient les conditions économiques, de prix et de marché du moment."

HIMINO :

"Nous devons atteindre l'objectif d'inflation de manière durable et stable tout en augmentant les salaires.

"Nous devons surveiller attentivement l'intermédiation financière et les effets secondaires de l'assouplissement en plus de l'économie et des prix.

"Compte tenu de la situation actuelle et des perspectives, la politique actuelle de la BOJ est appropriée et elle doit soutenir l'économie par un assouplissement monétaire.

"La stabilité du système financier, nous ne sommes pas dans une situation où nous avons des préoccupations spécifiques, mais il semble y avoir une fragilité cachée qui émerge à l'étranger. Nous devons surveiller attentivement si l'inégalité et la fragilité peuvent se cacher quelque part."