Commentaires des observateurs du marché sur les manifestations de COVID-19 en Chine

Dans de rares scènes de dissidence ouverte, certains ont appelé le président chinois Xi Jinping à démissionner.

Les actions chinoises ont chuté lundi, les récentes mesures d'assouplissement monétaire n'ayant pas réussi à compenser les inquiétudes des investisseurs concernant les manifestations dans la deuxième plus grande économie du monde, tandis que le yuan s'est affaibli par rapport au dollar.

Voici ce que les observateurs du marché disent à propos des troubles :

ROBERT SUBBARAMAN, CHIEF ECONOMIST ASIA EX-JAPAN, NOMURA, SINGAPOUR :

"Le marché s'inquiète du risque que le chemin vers la vie avec le COVID soit trop lent, que l'augmentation des cas de COVID alimente davantage de protestations et que l'agitation sociale affaiblisse davantage l'économie.

"Les choses sont très fluides. Les protestations pourraient aussi être le catalyseur qui mène à un résultat positif en amenant le gouvernement à établir un plan de match plus clair sur la façon dont le pays va apprendre à vivre avec le COVID, en fixant un calendrier plus transparent et en accélérant le passage de la Chine à vivre avec le COVID."

ALVIN TAN, STRATÈGE FX ASIA, RBC CAPITAL MARKETS, SINGAPOUR :

"L'ampleur des protestations suscitera nécessairement une réponse de Pékin. Les développements ont provoqué une pression sur le renminbi et les actifs liés à la Chine, comme le dollar australien, ce matin, car le marché évalue le risque politique.

"Outre le risque d'une nouvelle agitation politique, les risques COVID à court terme continuent de s'accumuler à l'approche de l'hiver. Des restrictions beaucoup plus strictes avec des perturbations économiques associées sont plus probables dans les semaines à venir qu'un assouplissement abrupt."

HUI SHAN, ÉCONOMISTE, GOLDMAN SACHS, HONG KONG :

"Le gouvernement central pourrait bientôt devoir choisir entre davantage de mesures de restriction et davantage d'épidémies de COVID. La situation actuelle impose un risque de baisse supplémentaire à notre prévision de PIB du 4ème trimestre inférieure au consensus. Notre probabilité subjective de 30% de réouverture avant le T2 de l'année prochaine inclut une certaine chance de sortie forcée et désordonnée."

KEN CHEUNG, CHIEF ASIA FX STRATEGIST, MIZUHO, HONG KONG :

"L'économie chinoise se dirige vers la direction de la réouverture, mais la route vers cette réouverture pourrait être cahoteuse.

"Dans l'ensemble, les perspectives de croissance de la Chine au quatrième trimestre devraient rester sombres étant donné la résurgence du COVID et le resserrement de la mobilité qui en découle. De plus, le déclenchement de l'agitation sociale reflète le sentiment dominant de fatigue anti-pandémique après une longue période de lockdowns et tous ces éléments vont probablement supprimer la consommation."

JOE CAPURSO, RESPONSABLE DE L'ÉCONOMIE INTERNATIONALE, BANQUE DU COMMONWEALTH D'AUSTRALIE, SYDNEY :

"Même si la Chine est sur la voie de s'éloigner éventuellement de son approche zéro COVID, le faible niveau de vaccination chez les personnes âgées signifie que la sortie sera probablement lente et peut-être désordonnée. Il est peu probable que les impacts économiques soient faibles."

GARY NG, ÉCONOMISTE, NATIXIS, HONG KONG :

"Le marché n'aime pas les incertitudes difficiles à évaluer et les manifestations en Chine entrent clairement dans cette catégorie. Cela signifie que les investisseurs vont devenir plus averses au risque.

"Les marchés liés à la Chine en Asie, comme l'Australie, Hong Kong, Taïwan et la Corée, sont plus susceptibles de voir un impact plus important."

MARTIN PETCH, VICE-PRÉSIDENT, MOODY'S INVESTORS SERVICE :

"Nous nous attendons à ce que les manifestations ... se dissipent relativement rapidement et sans entraîner de graves violences politiques.

"Cependant, elles ont le potentiel d'être négatives pour le crédit si elles sont soutenues et produisent une réponse plus énergique de la part des autorités."