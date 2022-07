Commentaires du gouverneur de la BOJ, Kuroda, lors de la conférence de presse

Comme largement attendu, la BOJ a maintenu inchangé son objectif de -0,1% pour les taux d'intérêt à court terme, et de 0% pour le rendement des obligations d'État à 10 ans par un vote de 8 contre 1.

Dans ses nouvelles projections trimestrielles, la BOJ a relevé ses prévisions d'inflation de base des consommateurs pour l'exercice fiscal actuel se terminant en mars 2023 à 2,3 %, contre 1,9 % prévu en avril.

Elle prévoit que l'inflation de base des consommateurs atteindra 1,4 % au cours de l'exercice 2023, contre 1,1 % en avril. Le conseil a réduit ses prévisions de croissance économique pour l'année fiscale en cours à 2,4 %, contre une hausse de 2,9 % observée il y a trois mois.

Voici des extraits des commentaires du gouverneur de la BOJ, Haruhiko Kuroda, lors de sa conférence de presse post-réunion, qui s'est déroulée en japonais, tels que traduits par Reuters :

LA RÉCENTE FAIBLESSE DU YEN

"Ce qui est important, c'est que les entreprises qui ont vu leurs bénéfices augmenter grâce à la faiblesse du yen relancent leurs dépenses d'investissement et augmentent les salaires. Cela contribuera à renforcer un cycle positif dans lequel la hausse des revenus entraîne une augmentation des dépenses. Lorsque nous assistons à des mouvements rapides des devises comme maintenant, les entreprises peuvent hésiter à augmenter leurs dépenses d'investissement. Des baisses brutales du yen ne sont donc pas souhaitables. Nous travaillerons en étroite collaboration avec le gouvernement, et nous surveillerons attentivement les mouvements de devises et leur impact sur l'économie."

DES PRIX EN HAUSSE

"Il est vrai que notre prévision d'inflation de base pour l'exercice 2024 reste inchangée. Mais le processus par lequel l'inflation reprendra est un peu plus optimiste qu'en avril. Nous nous attendons à ce que les entreprises continuent à répercuter les coûts sur les ménages .... Ce qui est notable, c'est que les prévisions d'inflation augmentent assez fortement pour le court terme, et se renforcent également pour les zones à moyen et long terme. Toutefois, nous ne nous attendons pas à ce que l'inflation sous-jacente atteigne immédiatement 2 %."