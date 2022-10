Commentaires du gouverneur de la BOJ, Kuroda, lors de la conférence de presse

Comme largement attendu, la BOJ a laissé inchangé son objectif de -0,1 % pour les taux d'intérêt à court terme et sa promesse de guider le rendement des obligations à 10 ans autour de 0 %.

Voici des extraits des commentaires du gouverneur de la BOJ, Haruhiko Kuroda, lors de sa conférence de presse post-réunion, qui s'est déroulée en japonais, tels que traduits par Reuters :

FAIBLESSE DU YEN

"Il est extrêmement important que les mouvements des taux de change reflètent les fondamentaux économiques et financiers. La récente baisse brutale et unilatérale du yen augmente l'incertitude pour les entreprises japonaises, et est donc mauvaise pour l'économie."

FACTEURS À SURVEILLER

"Il existe diverses incertitudes susceptibles de pousser les prix à la hausse ou à la baisse, telles que les perspectives de salaires et le comportement des entreprises en matière de fixation des prix. Nous devons examiner ces facteurs à la loupe."

SALAIRES

"Nous nous attendons à ce que les salaires augmentent progressivement, reflétant l'inflation récente. Mais nous aimerions examiner non seulement les chiffres mais aussi le mécanisme d'évolution des salaires et des prix.

INFLATION

"Pour l'instant, nous ne pensons pas atteindre de manière stable et durable une inflation de 2 % au cours du prochain exercice."