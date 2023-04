Le nouveau gouverneur de la banque centrale du Japon, Kazuo Ueda, a pris ses fonctions cette semaine, succédant à Haruhiko Kuroda, et a donné sa première conférence de presse en tant que tel lundi, en compagnie de ses deux adjoints, Shinichi Uchida et Ryozo Himino.

Vous trouverez ci-dessous des extraits de la conférence de presse, qui s'est déroulée en japonais, tels qu'ils ont été traduits par Reuters :

LE GOUVERNEUR DE LA BOJ UEDA SUR LA STABILITÉ FINANCIÈRE

"Atteindre la stabilité du système financier est une grande responsabilité pour la BOJ. Alors que l'environnement entourant le système bancaire japonais devient plus sévère, il est extrêmement important de s'assurer que l'intermédiation financière du Japon fonctionne sans heurts."

SUR L'IMPACT DE LA CRISE BANCAIRE AMÉRICAINE ET EUROPÉENNE SUR L'ÉCONOMIE JAPONAISE

"Je ne pense pas qu'elle aura un impact important sur l'économie japonaise en temps utile. Mais nous suivrons attentivement l'évolution de la situation.

LE VICE-GOUVERNEUR HIMINO PARLE DE SES HOMOLOGUES ÉTRANGERS

"Le système financier japonais est globalement stable et dispose de réserves suffisantes pour faire face aux chocs. Mais nous avons vu apparaître des vulnérabilités cachées à l'étranger. J'espère engager un dialogue étroit avec les institutions financières et m'efforcer de coordonner étroitement avec mes homologues étrangers."

LE VICE-GOUVERNEUR UCHIDA SUR LE CADRE MONÉTAIRE

"Certains pensent que le cadre monétaire de la BOJ est devenu complexe. Mais sur le plan technique, nous sommes en mesure d'y faire face. Le plus important est de porter un jugement précis sur l'évolution de la situation et de choisir avec soin le temps utile pour prendre les mesures les plus appropriées."