Commerçants, Chefs d'entreprise, les mesures et les dispositifs d'aides disponibles

Vous pouvez poser vos questions à notre cellule d'appui dédiée : covid19@herault.cci.fr ou au 0 805 18 19 20

En cas d'épuisement professionnel, ne restez pas seuls. Contactez notre cellule d'écoute en lien avec l'Observatoire Amarok : 0 800 501 201

Depuis le 19 mai, les établissements recevant du public (ERP) et les activités regroupant du public ont progressivement redémarré. Retrouvez les protocoles sanitaires renforcés qui sont applicables au secteur Hôtels-Cafés-Restaurants, aux Commerces et aux Marchés couverts et ouverts.

Suite à l'arrêté préfectoral du 10 juin 2021, une autorisation d'ouverture est accordée pour les commerces de détail alimentaires et non alimentaires et les services aux particuliers dans le département de l'Hérault les dimanches du 4, 11,18 et 25 juillet 2021.

Bruno LE MAIRE et Olivier DUSSOPT ont annoncé le 1er avril 2021, le prolongement et l'extension des plans de règlement permettant aux entreprises d'étaler, sur une durée pouvant atteindre 3 ans, le paiement de leurs impôts dus jusqu'au 31 décembre 2020.

La mesure s'adresse aux commerçants, artisans et professions libérales ayant débuté leur activité au plus tard en 2019, quel que soit leur statut et leur régime fiscal et social, sans condition de secteur d'activité ou de perte de chiffre d'affaires. Sont concernés les impôts directs et indirects recouvrés par la DGFIP, sauf ceux résultant d'un contrôle fiscal, dont le paiement devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2020.

Ces plans sont d'une durée de 12, 24 et 36 mois, calculée par l'administration fiscale en fonction de l'endettement fiscal et social de l'entreprise. Pour des plans d'une durée inférieure ou égale à 24 mois, l'entreprise n'a pas à fournir de garanties. La demande est à faire au plus tard le 30 juin 2021.