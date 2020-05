Commerce-Entretien entre hauts représentants chinois et US, dit Pékin

PEKIN, 8 mai (Reuters) - Les principaux négociateurs chinois et américains sur le commerce ont eu vendredi un entretien téléphonique lors duquel ils sont convenus de renforcer leur coopération en matière de macroéconomie et de santé publique, a déclaré le ministère chinois du Commerce dans un communiqué.

Le vice-Premier ministre chinois Liu He, le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, et le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, sont aussi convenus que la Chine et les Etats-Unis allaient collaborer pour créer un environnement favorable à la mise en oeuvre des engagements pris dans le cadre de l'accord commercial de "phase 1" signé en janvier.

Cet entretien est intervenu alors que le président américain Donald Trump a prévenu mercredi qu'il pourrait résilier l'accord conclu entre Washington et Pékin s'il s'avère que la Chine n'en a pas respecté les termes.

(Roxanne Liu; version française Jean Terzian)