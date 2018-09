COMMERCE: L'OMC REVOIT EN BAISSE SES PRÉVISIONS DE CROISSANCE

(Actualisé avec des précisions, citations)

GENEVE, 27 septembre (Reuters) - La croissance du commerce international sera sans doute plus lente que prévu initialement cette année et l'an prochain, même si les retombées des différends commerciaux sont pour l'instant modérées, écrit l'Organisation mondiale du commerce (OMC) jeudi.

L'OMC a abaissé à 3,9% sa prévision de hausse des échanges commerciaux de biens cette année, alors qu'elle projetait 4,4% en avril, et elle l'a ramenée à 3,7% en 2019 au lieu de 4,0%.

L'OMC observe que certains des risques baissiers dont elle avait fait mention en avril se sont à présent concrétisés. A l'époque Roberto Azevêdo, le directeur général de l'OMC, avait prévenu qu'une solide reprise des échanges internationaux, après une décennie de marasme, risquait d'être remise en cause par l'imposition de barrières réciproques.

"Même si la croissance du commerce reste forte, ce recul témoigne de l'exacerbation des tensions que l'on observe entre les grands partenaires commerciaux", déclare Roberto Azevêdo, cité dans un communiqué.

"Il est plus que jamais essentiel que les gouvernements surmontent leurs divergences et fassent preuve de retenue. L'OMC continuera à soutenir ces efforts et à faire en sorte que le commerce reste un moteur de l'amélioration des niveaux de vie, de la croissance et de la création d'emplois à travers le monde", ajoute-t-il.

Depuis les précédentes prévisions de l'OMC, Washington a lancé une offensive commerciale en taxant les produits chinois, à quoi Pékin a répliqué en imposant ses propres taxes, et les importations d'aluminium et d'acier d'un peu partout dans le monde.