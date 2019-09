Commerce-Les négociations USA-Chine reprendront dans deux semaines-Mnuchin

WASHINGTON, 24 septembre (Reuters) - Les négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis reprendront dans deux semaines, a déclaré lundi le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin.

Il avait auparavant annoncé que les négociations reprendraient la semaine prochaine.

Steven Mnuchin et le représentant au Commerce, Robert Lighthizer, rencontreront une délégation chinoise emmenée par le vice-Premier ministre Liu He, a-t-il précisé. (Makini Brice et Eric Beech; Arthur Connan pour le service français)