Commerce-Liu He prône une collaboration Chine-USA sur un pied d'égalité

NANCHANG, Chine, 19 octobre (Reuters) - Le vice-Premier ministre chinois Liu He a déclaré samedi que la Chine allait travailler avec les Etats-Unis dans le but de répondre aux principales inquiétudes des deux camps, sur une base d'équité et de respect mutuel, soulignant que mettre fin à la guerre commerciale serait positif pour tous.

Les deux plus grandes puissances économiques au monde ont "réalisé des progrès significatifs dans de nombreux domaines, jetant les bases importantes de la signature d'un accord par étapes", a déclaré Liu He, qui mène les négociations commerciales pour Pékin, lors d'une conférence sur la réalité virtuelle à Nanchang, dans le sud-est du pays.

"Mettre fin à l'escalade de la guerre commerciale profite à la Chine, aux Etats-Unis et au monde entier", a-t-il ajouté dans l'un de ses rares discours publics à propos du conflit commercial sino-américain.

"La Chine et les Etats-Unis peuvent tous les deux faire un pas vers l'autre, sur la base de l'équité et du respect mutuel, répondant à leurs inquiétudes fondamentales, oeuvrant pour créer un environnement favorable et atteindre les objectifs communs des deux camps", a poursuivi Liu He. (David Kirton et Ryan Woo; Jean Terzian pour le service français)