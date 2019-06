Commerce/Migrants-Les USA pressent le Mexique dans les négociations

WASHINGTON, 6 juin (Reuters) - Les négociateurs américains et mexicains ont repris jeudi leurs discussions sur les questions des relations commerciales et de l'immigration alors que des dirigeants d'entreprise et des parlementaires républicains ont plaidé en faveur d'un assouplissement de la position de la Maison blanche. Donald Trump a estimé mercredi que le premier tour de table organisé à Washington n'avait pas produit de résultats suffisamment tangibles et a menacé d'imposer des taxes douanières sur des produits mexicains si les autorités locales n'accentuaient pas leur lutte contre l'immigration clandestine.

Le vice-président américain Mike Pence, qui chapeautait ces premières négociations, a repris la position de Donald Trump jeudi.

"Nous saluons les efforts des dirigeants mexicains afin de proposer des solutions à la crise sur notre frontière sud, mais nous voulons que le Mexique fasse plus", a-t-il dit.

Wall Street et les rendements obligataires américains se sont orientés à la hausse jeudi après que l'agence Bloomberg a annoncé que Washington envisageait un report des sanctions douanières alors que les discussions se poursuivaient, selon des sources informées du dossier.

La semaine passée, Donald Trump avait déclaré que le Mexique devait lutter plus efficacement contre l'immigration clandestine sous peine de voir toutes ses exportations vers les Etats-Unis touchées par une taxe de 5% à partir de lundi, pouvant aller jusqu'à 25% d'ici la fin de l'année.

Cette déclaration inattendue avait inquiété les marchés et des élus républicains avaient mis en garde contre les conséquences économiques d'une telle décision qui risquait de peser sur les consommateurs.

"Nous poursuivons les discussions cet après-midi. Cela n'est pas fini. Je pense que nous avançons", a déclaré Marcelo Ebrard, le ministre mexicain des Affaires étrangères, qui a participé à des entrevues au département d'Etat.

Donald Trump participant aux commémorations du débarquement allié du 6 juin 1944 en Grande-Bretagne et en France et ne devant être de retour à Washington que vendredi soir, aucun accord n'était attendu dans l'immédiat.

(Pierre Sérisier pour le service français)