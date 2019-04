Commerce: Mnuchin évoque de nouveaux progrès avec la Chine

Interrogé par la chaîne de télévision CNBC, il a dit que l'entretien téléphonique qu'il avait eu mardi soir avec le vice-Premier ministre chinois Liu He, avait été productif et que les discussions reprendraient jeudi.

"Nous nous sommes globalement mis d'accord sur un mécanisme d'application, nous nous sommes mis d'accord sur la mise en place par les deux parties de services d'application qui géreront les dossiers en cours", a-t-il ajouté.

Il a précisé que les deux pays avaient encore des questions importantes à résoudre.

Steven Mnuchin a en revanche refusé de dire si la menace des Etats-Unis de taxer 250 milliards de dollars (222 milliards d'euros) de produits chinois serait retirée et quand elle pourrait l'être.

Le président américain, Donald Trump, a déclaré récemment qu'un accord pourrait être prêt d'ici la fin du mois mais son secrétaire au Trésor a refusé d'évoquer un quelconque calendrier prévisionnel des discussions, ajoutant que Donald Trump s'efforçait d'aboutir à un "bon accord".

"Dès que nous serons prêts et que nous l'aurons obtenu, il sera prêt et disposé à rencontrer le président Xi (Jinping) et il est important que les deux dirigeants se rencontrent et nous espérons que cela pourra se faire rapidement, mais nous n'allons pas fixer une date-butoir arbitraire", a-t-il dit.

(David Lawder et Pete Schroeder; Marc Angrand pour le service français)