Commerce-Mnuchin s'est entretenu avec le vice-PM chinois - WSJ

13 novembre (Reuters) - Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, s'est entretenu sur le commerce vendredi par téléphone avec le vice-Premier ministre chinois Liu He, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources non identifiées.

Cette discussion n'a permis aucune avancée dans les négociations entre Washington et Pékin, a précisé le journal, alors que le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping doivent s'entretenir à la fin du mois en marge du G20 en Argentine pour tenter de trouver une issue au conflit commercial entre les deux puissances.

Donald Trump a dit plus tôt dans le mois que beaucoup de progrès avaient été réalisés dans les négociations commerciales avec la Chine et a prédit que les Etats-Unis et la Chine signeraient un très bon accord.

Xi Jinping a pour sa part déclaré vouloir que les négociateurs des deux pays renforcent leurs contacts et établissent un projet d'accord acceptable par les deux parties.

Washington a imposé plusieurs trains de tarifs douaniers sur les produits importés de Chine, auxquels Pékin a répondu avec des droits de douane identiques, et Donald Trump a menacé de taxer à terme l'ensemble des produits chinois importés aux Etats-Unis.

Selon l'agence Bloomberg, l'administration américaine se prépare à mettre en oeuvre des droits de douane supplémentaires d'ici début décembre si les discussions prévues entre Trump et Xi n'aboutissent pas.

Aucun commentaire n'a été effectué par le département du Trésor sur les informations rapportées par le Wall Street Journal. (Kanisha Singh à Bangalore; Jean Terzian pour le service français)