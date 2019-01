Commerce-Nouveau cycle de discussions sino-américaines les 7-8 janvier

(Actualisé avec USTR, Kudlow, Trump)

PEKIN, 4 janvier (Reuters) - La Chine et les Etats-Unis auront lundi et mardi prochains des discussions au niveau ministériel pour tenter de résoudre leur différend commercial qui pèse sur l'économie et les marchés mondiaux.

Une délégation américaine menée par le représentant adjoint au Commerce Jeffrey Gerrish se rendra à Pékin pour s'entretenir avec des responsables chinois, a déclaré vendredi le ministère chinois du Commerce dans un communiqué.

Le bureau du représentant américain au Commerce (USTR) a précisé par la suite que les sous-secrétaires des départements de l'Agriculture, du Commerce, de l'Energie et du Trésor participeraient aux entretiens, ainsi que de hauts responsables de la Maison blanche.

Selon le conseiller économique de la Maison blanche Larry Kudlow, les entretiens porteront sur l'ensemble des sujets - matières premières, agriculture, biens industriels.

Cette annonce intervient quelques jours après un entretien téléphonique entre le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Donald Trump, lequel a dit voir de "grands progrès" sur la voie d'un accord commercial entre Washington au Pékin.

Donald Trump l'a encore répété vendredi, affirmant devant la presse à la Maison blanche que les discussions entre Pékin et Washington se passaient "très bien".

"La Chine ne se porte pas très bien aujourd'hui et cela nous met dans une position très forte", a-t-il ajouté. "Je pense que nous conclurons un accord avec la Chine. J'en suis convaincu. Je pense qu'ils sont en quelque sorte obligés."

Donald Trump et Xi Jinping ont convenu d'une trêve dans leur guerre commerciale depuis le 1er décembre, à l'issue de leur rencontre en marge du sommet du G20 en Argentine.

Les deux dirigeants ont décidé de d'abstenir d'imposer de nouveaux droits de douane pendant une durée de 90 jours à compter de cette date, le temps de négocier un accord de fond.

Pékin insiste depuis lors sur l'importance d'une coopération entre les deux pays. (Bureau de Pékin; Jean Terzian et Jean-Stéphane Brosse pour le service français)