Commerce: Pékin appâte Londres, dit rester ouvert avec Washington

S'exprimant lors d'une conférence de presse commune après une rencontre avec son homologue britannique, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré que les deux pays avaient convenu de renforcer leurs relations commerciales et leurs investissements bilatéraux.

Le secrétaire au Foreign Office, Jeremy Hunt, a dit que Wang Yi avait proposé "d'ouvrir des discussions sur un possible accord de libre-échange entre la Grande-Bretagne et la Chine après le Brexit".

"Nous nous en félicitons et nous avons dit que nous allions l'examiner", a dit Jeremy Hunt sans plus de précisions.

Wang Yi, qui n'a pas fait explicitement référence à la proposition de discussions sur un accord de libre-échange, a dit que les deux pays avaient "convenu d'unir activement leurs stratégies de développement et de développer le volume de l'investissement et du commerce mutuels".

Un accord de libre-échange avec la Chine serait un vrai succès politique pour le gouvernement britannique empêtré dans les négociations sur l'après-Brexit avec l'Union européenne mais les discussions avec Pékin ne peuvent pas commencer formellement avant la sortie effective de la Grande-Bretagne de l'UE et elles promettent d'être longues.

Wang Yi a saisi l'occasion du point de presse pour dénoncer à nouveau l'intransigeance de Washington sur les relations commerciales entre les deux pays et pour souligner que les Etats-Unis sont la première victime de leur différend commercial avec la Chine.

"La responsabilité du déséquilibre commercial entre les Etats-Unis et la Chine n'incombe pas à la Chine", a dit Wang Yi, faisant référence pour l'expliquer au rôle mondial du dollar, à la faiblesse du taux d'épargne et au niveau élevé de la consommation des ménages aux Etats-Unis ainsi qu'aux restrictions sur les exportations de hautes technologies américaines.

Il a ajouté que les Etats-Unis avaient largement profité des échanges commerciaux avec la Chine, important des produits à bas prix dont ont bénéficié les consommateurs américains tandis que les entreprises américaines ont aussi tiré beaucoup d'avantages du marché chinois.

Au mois de mai, Pékin et Washington ont semblé désamorcer leurs tensions commerciales quand la Chine a accepté d'acheter plus d'énergie et de produits agricoles en provenance des Etats-Unis. L'échec de l'accord a débouché sur la mise en place de droits de douanes par les deux pays sur certaines de leurs importations réciproques.

Washington a depuis menacé de frapper 450 milliards de dollars d'importations chinoises supplémentaires de tarifs douaniers et les discussions entre les deux pays sont au point mort depuis le début du mois de juin.

Wang Yi a dit que les Etats-Unis étaient à l'origine des tensions actuelles et que les deux pays devraient résoudre leur différend dans le cadre multilatéral de l'Organisation mondiale du commerce.

"La Chine ne veut pas d'une guerre commerciale mais au vu de l'attitude agressive des Etats-Unis et de la violation des droits, nous ne pouvons faire autrement et devons prendre des contre-mesures."

"La porte de la Chine pour le dialogue et des négociations est toujours ouverte, mais le dialogue doit être fondé sur l'égalité et le respect mutuel et sur des règles", a poursuivi Wang Yi. "Toutes menaces unilatérales et pressions n'auront qu'un effet opposé."

(Marc Joanny pour le service français, édité par Véronique Tison)

par Ben Blanchard