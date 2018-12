Commerce-Pékin et Washington se donnent 90 jours pour trouver un accord

BUENOS AIRES, 2 décembre (Reuters) - La Chine et les Etats-Unis se sont engagés à ne pas imposer de nouveaux droits de douane sur les importations et à trouver un accord sur le commerce d'ici à 90 jours, a annoncé samedi soir la Maison Blanche après la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping en marge du G20 en Argentine.

Donald Trump a accepté de maintenir à 10% le taux du droit de douane sur quelque 200 milliards de dollars de produits importés chinois et de ne pas le porter à 25% au 1er janvier 2019.

Si dans trois mois, aucun accord n'est trouvé avec Pékin sur des sujets commerciaux comme les transferts de technologie, la propriété intellectuelle, l'espionnage informatique, les barrières non tarifaires ou l'agriculture, le taux sera relevé à 25%. (David Shepardson; Arthur Connan pour le service français)