Commerce-USA et Chine optimistes sur l'accord après un échange téléphonique

WASHINGTON, 25 août (Reuters) - Les principaux négociateurs américains et chinois sur le commerce, qui se sont entretenus lundi par téléphone, constatent des progrès sur la résolution de questions en lien avec l'accord commercial de "phase un" conclu en janvier dernier, a déclaré le Bureau du représentant américain au Commerce (USTR).

Les deux plus grandes puissances économiques mondiales sont engagées à faire de cet accord un succès, a indiqué l'USTR dans un communiqué, précisant que le représentant au Commerce, Robert Lighthizer, et le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, se sont entretenus avec le vice-Premier ministre chinois Liu He dans le cadre d'un "appel téléphonique régulier".

Un entretien entre les deux représentants américains de haut rang et le principal négociateur chinois sur le commerce était initialement prévu le 15 août, soit six mois après l'entrée en vigueur de l'accord commercial.

Mais le président américain Donald Trump, qui a régulièrement exprimé sa colère à l'égard de Pékin à propos de la pandémie de coronavirus, a dit la semaine dernière avoir reporté les discussions en expliquant ne "pas vouloir discuter maintenant" avec la Chine.

"Les deux camps voient des progrès et sont engagés à prendre les mesures nécessaires pour garantir le succès de l'accord", a fait savoir l'USTR.

Dans un communiqué distinct, le ministère chinois du Commerce a confirmé que les deux pays ont eu un "dialogue constructif" et sont convenus de continuer à faire avancer la mise en oeuvre de l'accord commercial de phase un.

Selon l'USTR, les deux camps ont "abordé les mesures que la Chine a prises pour effectuer les changements structurels demandés par l'accord qui vont garantir une plus grande protection des droits de propriété intellectuelle, supprimer des obstacles pour les entreprises américaines dans les secteurs des services financiers et de l'agriculture, et éliminer les transferts de technologies forcés". (Eric Beech; version française Jean Terzian)