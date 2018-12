Commerce-Une délégation U.S à Pékin début janvier-Bloomberg

(.)

WASHINGTON, 26 décembre (Reuters) - Une délégation américaine, conduite par le représentant adjoint au commerce Jeffrey Gerrish, se rendra à Pékin dans la semaine du 7 au 13 janvier pour des discussions sur le commerce, rapporte mercredi Bloomberg, qui cite deux personnes au fait du dossier.

La délégation américaine comprendra en outre le sous-secrétaire au Trésor chargé des questions internationales, David Malpass.

Des responsables américains et chinois se sont parlé au téléphone au cours des dernières semaines, mais la rencontre à Pékin dans la première quinzaine de janvier représentera la première séance de discussions en présence d'Américains et de Chinois depuis que Donald Trump et Xi Jinping se sont vus à un dîner à Buenos Aires le 1er décembre, en marge du sommet du G20.

Le président américain et son homologue chinois sont convenus alors de trouver un accord sur le commerce sous 90 jours. Les Etats-Unis ont de leur côté reporté au 2 mars une hausse des droits de douane sur certains produits chinois qui était normalement prévue pour le 1er janvier. (Eric Beech; Eric Faye pour le service français)