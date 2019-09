Commerce-Une délégation chinoise aux Etats-Unis mercredi

(Actualisé avec précisions)

WASHINGTON, 17 septembre (Reuters) - Une délégation chinoise, conduite par le vice-ministre des Finances Liao Min, se rendra aux Etats-Unis mercredi pour des discussions sur le commerce, a annoncé mardi le ministère chinois du Commerce.

La visite de Liao Min préparera la reprise des négociations à haut niveau prévue en octobre à Washington, précise le ministère.

Les discussions, qui débuteront jeudi, auront pour objectif de résoudre les tensions commerciales qui durent depuis plus d'un an et entravent la croissance mondiale, notamment sur les questions de respect de la propriété intellectuelle et des transferts de technologie.

Donald Trump a annoncé la semaine dernière le report de deux semaines, au 15 octobre, du relèvement de cinq points de pourcentage des droits de douane sur 250 milliards de dollars de produits chinois importés. Le président américain a présenté ce report comme un "geste de bonne volonté", quelques heures après l'annonce par la Chine qu'elle allait exempter 16 catégories de produits américains de taxes qu'elle s'apprête à appliquer. (Bureau de Pékin; Arthur Connan et Nicolas Delame pour le service français, édité par Bertrand Boucey)