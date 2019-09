Commerce-Une issue au conflit avec Pékin pourrait prendre des années-Kudlow

WASHINGTON, 7 septembre (Reuters) - Larry Kudlow, le principal conseiller économique de la Maison blanche, a déclaré que les Etats-Unis espéraient des résultats à "court terme" des négociations commerciales prévues avec la Chine en septembre et octobre, mais il a prévenu que la conclusion d'un accord pourrait prendre des années.

Les discussions commerciales entre les deux plus grandes puissances économiques au monde ont débuté il y a 18 mois, un délai jugé restreint par Larry Kudlow au regard de l'importance de l'enjeu.

"Pour un accord de cette ampleur et d'une importance mondiale, je ne pense pas que 18 mois soit une période très longue", a-t-il dit à des journalistes devant la Maison blanche.

"Les enjeux sont tellement élevés, nous ne devons pas nous tromper, alors si cela doit prendre une décennie, qu'il en soit ainsi", a-t-il ajouté.

Confirmant la tenue de discussions à niveau ministériel entre représentants américains et chinois début octobre, Larry Kudlow a refusé d'envisager une éventuelle avancée ou un quelconque calendrier pour la signature d'un accord.

"Nous aimerions revenir à là où nous en étions en mai dernier, mais je ne sais pas si cela est possible", a dit le conseiller de la présidence américaine, en référence à la période à laquelle Washington a accusé Pékin d'être revenu sur ses engagements dans le cadre des négociations et a annoncé le relèvement des droits de douane sur les importations chinoises.

Plus tôt dans la journée, Kudlow a déclaré à Bloomberg TV qu'aucune date précise n'avait été fixée pour les négociations d'octobre.

Le ministère chinois du Commerce a déclaré jeudi que des discussions commerciales à haut niveau se tiendraient début octobre à Washington.

Le président américain Donald Trump a décidé le 23 août dernier de relever de cinq points supplémentaires les droits de douane imposés sur 550 milliards de dollars de produits chinois importés, en réponse à la décision de Pékin d'imposer des tarifs punitifs sur 75 milliards de dollars de produits américains.

Des taxes de 15% doivent être imposées par Washington à partir du 15 décembre et viseront en particulier la haute technologie, dont les smartphones, les ordinateurs portables et les consoles de jeu vidéo.

Kudlow a dit qu'aucune condition préalable n'avait été fixée aux discussions qui doivent se dérouler le mois prochain.

"Les négociateurs en chef se rencontreront début octobre, leurs adjoints vont se voir dans deux semaines; il m'est donc impossible d'en prédire le résultat et ce n'est pas mon rôle. Tout ce que je peux dire, c'est que les discussions se poursuivent et il se peut bien qu'elles s'intensifient lorsque la délégation chinoise arrivera", a-t-il dit à la chaîne de télévision CNBC. (David Lawder et Roberta Rampton; Wilfrid Exbrayat et Jean Terzian pour le service français)