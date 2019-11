Commerce-Washington envisage trois phases pour l'accord avec Pékin

WASHINGTON, 2 novembre (Reuters) - Les Etats-Unis et la Chine sont en bonne voie pour finaliser la "phase 1" d'un accord commercial mais deux phases supplémentaires seront nécessaires pour répondre à tous les "péchés capitaux structurels" de Pékin, a déclaré vendredi le conseiller commercial de la Maison blanche.

S'exprimant à la chaîne de télévision Fox Business, Peter Navarro a souligné que le pilier de l'accord était l'instauration d'un mécanisme de contrôle qui permettrait à l'administration américaine d'imposer des droits de douane sur les produits chinois en cas de violation de l'accord par la Chine, sans crainte de représailles de la part de celle-ci.

Plus tôt dans la journée, le conseiller économique de la Maison blanche, Larry Kudlow, a déclaré devant des journalistes que les négociateurs des deux plus grandes puissances économiques mondiales avaient fait d'"énormes progrès" pour la conclusion de la "phase 1" de l'accord.

Les accords sur l'agriculture, les services financiers et les devises sont presque terminés et des "excellents progrès" ont été réalisés sur le vol de propriété intellectuelle, selon Kudlow.

A Pékin, l'agence de presse officielle Chine Nouvelle a fait part elle aussi de son côté d'avancées dans les négociations entre les deux camps, lesquels sont parvenus à un "consensus sur des principes", a-t-elle rapporté.

Cet apaisement du conflit commercial sino-américain intervient alors qu'un comité de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) a annoncé vendredi que la Chine pouvait imposer des sanctions compensatoires sur les importations américaines à hauteur de 3,579 milliards de dollars chaque année pour non suppression par les Etats-Unis des règles anti-dumping. (Makini Brice et Andrea Shalal; Jean Terzian et Matthieu Protard pour le service français)