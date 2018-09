Commerce-Washington optimiste quant à une sortie de conflit avec Pékin

(Ajoute informations du WSJ au paragraphe 4)

WASHINGTON, 22 septembre (Reuters) - Les Etats-Unis ont bon espoir de trouver une solution pour dénouer leur contentieux commercial avec la Chine, mais aucune date n'a été fixée pour reprendre les négociations, Washington évaluant actuellement l'impact de la réplique de Pékin aux dernières décisions américaines sur les droits de douane, a déclaré vendredi un responsable de la Maison blanche.

Malgré ses dénégations, la Chine a pris la mesure du souhait des Etats-Unis de voir finir certaines pratiques commerciales jugées injustes par Washington, a dit ce responsable. Le président Donald Trump a montré de façon claire et nette sa détermination en la matière, et les deux parties demeurent en contact, a-t-il continué.

"Nous nous sommes montrés très clairs, au fil des rencontres, sur ce que nous voulons", a dit le responsable américain, ajoutant: "J'ai toujours bon espoir que l'on fera un pas positif en avant, et le président veut que nous continuions à nous engager dans cette voie".

Ces déclarations sont intervenues quelques heures avant que le Wall Street Journal rapporte que Pékin a décidé d'annuler la nouvelle série de négociations commerciales prévues prochainement à Washington ainsi que la visite aux Etats-Unis de plusieurs de ses représentants.

En début de semaine, la Chine a ajouté 60 milliards de dollars de produits américains à sa liste d'importations soumises à des droits de douane plus élevés, en riposte aux droits de douane que les Américains ont relevés pour 200 milliards de dollars de produits chinois.

S'adressant à des journalistes sous le couvert de l'anonymat, le responsable a tenu à souligner que l'objectif de l'administration Trump n'était pas d'isoler l'une de l'autre les économies des Etats-Unis et de la Chine, qui sont interdépendantes. Mais, a-t-il dit, les entreprises pourront choisir de modifier leur chaîne d'approvisionnement si Pékin ne revient pas sur ses pratiques commerciales.

"Notre but n'est pas de dissocier le marché chinois du marché américain, je ne pense pas que ce serait bon pour la croissance à long terme", explique le responsable. "A court terme, le risque existe naturellement que si la Chine reste sur sa trajectoire, certaines entreprises, en conséquence, n'entreprennent de revoir leur chaîne d'approvisionnement".

Il dit par ailleurs avoir bon espoir que le Canada accepte d'ici la fin du mois de rejoindre l'accord commercial conclu cet été par les Etats-Unis et le Mexique. Si ce n'était pas le cas, les élus du Congrès entérineraient malgré tout l'accord bilatéral intervenu avec Mexico, a-t-il estimé.

Américains et Canadiens sont engagés dans des négociations pour actualiser l'Alena (Accord de libre-échange nord-américain), qui avait été signé en 1994 par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada. (Jeff Mason, avec David Stanway à Shanghai; Eric Faye et Jean Terzian pour le service français)