Commerce-Xi Jinping s'engage à baisser les droits de douane chinois

SHANGHAI, 5 novembre (Reuters) - La Chine va réduire ses droits de douane à l'importation pour élargir l'accès à son marché, a annoncé lundi le président Xi Jinping lors de l'ouverture de la Chine International Import Expo (CIIE) à Shanghai.

"La CIIE est une initiative majeure de la Chine pour ouvrir son marché au monde", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il espérait des importations pour plus de 30 milliards de milliards de dollars de marchandises et 10 milliards de milliards de dollars de services ces 15 prochaines années.

Le dirigeant chinois s'est également engagé à accélérer l'ouverture des marchés de l'éducation, des télécommunications et de la culture, tout en garantissant la protection des intérêts des entreprises étrangères et en renforçant les infraction sur le droit de la propriété intellectuelle.

Ce salon international, qui se tiendra du 5 au 10 novembre, est l'occasion de réunir des milliers d'entreprises étrangères et des investisseurs chinois et dont l'objet est bien plus politique qu'économique en période de tension commerciale avec les Etats-Unis.

L'administration Trump a d'ores et déjà imposé des droits de douane sur 250 milliards de dollars d'importations chinoises et le président américain a menacé de taxer la totalité des exportations chinoises vers les Etats-Unis. (Michael Martina et Winni Zhou; avec Engen Tham in Shanghai et Ryan Woo à Pékin; Arthur Connan pour le service français)