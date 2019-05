Commerce de détail: léger rebond des recettes en avril

Zurich (awp) - Les chiffres d'affaires du commerce de détail en Suisse ont progressé de 0,4% en avril par rapport au mois précédent en termes nominaux. En chiffres réels, c'est-à-dire tenant compte de l'inflation et corrigée des variations saisonnières, l'augmentation est de 0,2%, annonce vendredi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

L'évolution est différenciée selon les catégories de produits. Pour l'alimentaire, les boissons et le tabac, les recettes ont progressé de 1,1% en termes nominaux (1,0% en chiffres réels), sans les stations-service. Mais pour le non alimentaire, elles ont reculé de 0,2% en termes nominaux (stables en tenant compte du renchérissement).

Sur un an, par rapport à avril 2018, les recettes des commerçants ont baissé aussi bien en termes nominaux que réels. Le repli se monte à respectivement 0,1% et 0,7% (corrigé de l'effet des jours ouvrables et des jours fériés). Sans les stations-service, les diminutions atteignent 0,2% en termes nominaux et 0,6% sur le plan réel.

La comparaison sur un an - au même titre que celle sur un mois - fait apparaître une hausse des ventes pour l'alimentaire mais un net reflux pour le non alimentaire.

