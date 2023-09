Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, est arrivé à Pékin pour une visite qui devrait être l'occasion de discussions sur l'énergie et le remboursement de la dette, dans un contexte de détérioration des relations entre la Chine et l'Occident.

La Chine, premier importateur mondial de pétrole brut, est le premier créancier du Venezuela et un acteur majeur du secteur pétrolier et gazier du pays. Le Venezuela possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, bien que des années de mauvaise gestion aient fait chuter sa production à un quart de ce qu'elle était il y a 20 ans.

Vous trouverez ci-dessous les principales activités de la Chine en matière de commerce, d'investissement et de prêt dans le secteur pétrolier et gazier du Venezuela.

COMMERCE DU PÉTROLE

Malgré les sanctions américaines, la Chine est un acheteur régulier de pétrole vénézuélien.

Depuis que l'entreprise publique China National Petroleum Corp (CNPC) , investisseur dominant et client pétrolier de Caracas, a cessé de soutirer du pétrole vénézuélien en août 2019 à la suite du durcissement des sanctions américaines, la Chine reçoit du pétrole vénézuélien par l'intermédiaire de négociants qui le font passer pour du pétrole malaisien.

Les données du traqueur de pétroliers Kpler montrent que la Chine a acheté 110 millions de barils, soit environ 300 000 barils par jour (bpj) de brut vénézuélien en 2022.

Vortexa, un autre spécialiste du comptage des pétroliers, a estimé que les importations de pétrole vénézuélien de la Chine, présentées comme du brut malaisien ou un mélange de bitume, s'élevaient en moyenne à 430 000 bpj au cours des huit premiers mois de 2023.

Par ailleurs, pour aider à rembourser la dette due à Pékin, China Aerospace Science and Industry Corp (CASIC), un conglomérat public axé sur la défense, expédie depuis novembre 2020 du brut vénézuélien vers la Chine. Les cargaisons sont entrées en Chine par un canal douanier vert et ne sont pas soumises à des systèmes de quotas d'importation.

Officiellement, la Chine n'a déclaré aucune importation de pétrole brut en provenance du Venezuela depuis septembre 2019.

Les qualités de brut vénézuélien, principalement les bruts lourds acides Merey et Boscan, sont largement utilisées par les raffineries indépendantes de la province chinoise de Shandong (est), où le pétrole a généralement été étiqueté comme du bitume dilué à la douane pour éviter d'être inclus dans les quotas d'importation étroitement contrôlés.

CNPC AU VENEZUELA

CNPC participe au développement du secteur pétrolier et gazier du Venezuela depuis près de trente ans.

La CNPC a cessé d'investir dans le pays en 2009, se concentrant plutôt sur le maintien d'un petit nombre de projets existants, ont déclaré des responsables de l'entreprise à Reuters la semaine dernière.

Vous trouverez ci-dessous les principales activités de CNPC au Venezuela, d'après son site web :

En 1997, CNPC a remporté des contrats pour reprendre l'extraction du champ Intercampo, établi de longue date dans le lac Maracaibo au Venezuela, et du champ Caracoles dans le bassin oriental du Venezuela.

En 2001, CNPC a conclu un accord de coentreprise avec la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) pour l'exploitation de pétrole ultra-lourd dans la ceinture de l'Orénoque, qui renferme les plus grandes réserves de pétrole lourd au monde.

Cette coopération a été élargie en 2006 pour développer le champ de Zumano - qui se trouve à proximité de la ceinture de l'Orénoque - et pour inclure des installations de valorisation du pétrole extra-lourd produisant du brut exportable en 2007.

CNPC détient actuellement une participation de 40 % dans la coentreprise, désormais appelée Petrolera Sinovensa, qui exploite un certain nombre de blocs dans la ceinture de l'Orénoque.

CNPC n'a pas lancé de nouveaux projets pétroliers au Venezuela depuis 2009, lorsqu'elle s'est engagée à investir dans le bloc Junin 4 de la ceinture de l'Orénoque, a déclaré à Reuters un haut responsable de l'entreprise.

PRÊTS POUR LE PÉTROLE

Le développement des actifs pétroliers vénézuéliens a été financé par des banques publiques chinoises dans le cadre d'accords de prêts contre pétrole.

À partir de 2007, l'ancien président du Venezuela, Hugo Chavez, a accepté des lignes de crédit et des accords de prêt contre pétrole d'une valeur de 50 milliards de dollars avec la Chine.

En raison de la chute des prix du pétrole et de la baisse de la production des gisements vénézuéliens, Caracas a été contraint de demander des délais de grâce pour la dette contractée auprès de la Chine en 2016.

La production vénézuélienne de brut est tombée à 716 000 bpj en 2022, soit une fraction des 2,8 millions de bpj qu'elle produisait dix ans plus tôt, selon les données officielles communiquées par le pays à l'OPEP.

L'administration Maduro, à court d'argent, a de nouveau dû négocier des délais de grâce pour quelque 19 milliards de dollars de dettes envers des banques chinoises en août 2020.

Le Venezuela doit actuellement plus de 10 milliards de dollars à la Chine, selon des données indépendantes.