Commerce extérieur: la reprise s'est poursuivie en juillet

Berne (awp) - Le commerce extérieur de la Suisse a confirmé son redressement en juillet. Après une croissance de 7,4% en juin, les exportations ont progressé en l'espace d'un mois de 1,1% à 17,7 milliards de francs suisses. Les importations ont quant à elles crû de 2,5%. La balance commerciale a bouclé sur un excédent de 2,6 milliards.

Dans son relevé mensuel dévoilé jeudi, l'Administration fédérale des douanes (AFD) note cependant que l'activité commerciale s'est située à un niveau nettement inférieur à celui affiché en juillet 2019. Les exportations présentent ainsi une chute de 2,1 milliards de francs suisses, celle des importations atteignant 1,9 milliard.

En termes réels, soit corrigés de l'inflation, et sur un mois, les exportations ont accéléré en juillet de 2,3% et les importations de 1,1%. Côté envois à l'étranger, tous les groupes ont affiché une croissance de leurs livraisons, à l'exception toutefois du secteur phare des produits chimiques et pharmaceutiques.

La croissance des exportations helvétiques a notamment été soutenue par les envois de l'industrie horlogère, ceux-ci cartonnant pour un 3e mois consécutif. Après un bond de 62,6% en juin, ils se sont encore envolés de 38,9% en juillet à 1,56 milliard de francs suisses, se rapprochant ainsi du niveau atteint en février.

L'industrie des machines et de l'électronique a également présenté une troisième hausse mensuelle d'affilée. Les exportations de la 2e branche exportatrice ont gagné 1,8% à 2,28 milliards de francs suisses. Pour le seul secteur des machines, les envois sont demeurés stables à 1,45 milliard.

Selon leur ventilation géographique, les livraisons à l'étranger ont gagné du terrain sur leurs trois principaux marchés. Les exportations vers l'Europe, premier client de la Suisse, en progrès de 0,8% à 9,73 milliards de francs suisses, se sont toutefois révélées les moins dynamiques. Après avoir décollé de 20% en juin, les envois vers l'Asie ont augmenté de 5,9% à 3,92 milliards, malgré le repli observé en Chine (-5,7%).

Côté entrées, la croissance a principalement reposé sur la vitalité des produits chimiques et pharmaceutiques ainsi que de la bijouterie et joaillerie. Pour la chimie-pharma, il s'agit de la première hausse depuis mars de cette année.

