Communiqué de l'IFIC relativement à la consultation des ACVM sur le cadre de réglementation des OAR

TORONTO, 03 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) accueille favorablement aujourd’hui la décision des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) de mettre en œuvre la création d’un nouvel organisme national d’autoréglementation (OAR) au moyen de la fusion de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM).



« Un organisme national d’autoréglementation unique procurera des avantages importants aux investisseurs en améliorant leur expérience, en réduisant leur confusion et, finalement, en améliorant leurs résultats », a déclaré Paul Bourque, président et chef de la direction de l’IFIC. « Le secteur est prêt à soutenir les efforts visant à réussir l’intégration en temps opportun des deux organisations. »

L’IFIC a l’intention de présenter un mémoire en réponse à l’Énoncé de position des ACVM.

Le mémoire présenté par l’IFIC en réponse au document de consultation des ACVM 25-402 – Consultation sur le cadre réglementaire des organismes d’autoréglementation (OAR) est disponible sur son site Web.

